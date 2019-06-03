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法網／33歲還很能打 納德爾自己也嚇到

2019-06-03 15:01中央社 巴黎2日綜合外電報導

納達爾今天以生涯法網第90勝提前慶祝33歲生日，賽後他表示沒想到自己這年紀還這麼...
納達爾今天以生涯法網第90勝提前慶祝33歲生日，賽後他表示沒想到自己這年紀還這麼能打。 美聯社
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納達爾今天以生涯法網第90勝提前慶祝33歲生日，賽後他自承，如果2005年他在法網初登場時，有人說他30幾歲還能在羅蘭蓋洛斯球場寫紀錄，當時18歲的自己一定會說：「不可能」。

生涯已11度在法國網球公開賽封王的納達爾（Rafael Nadal）本屆位列第2種子，今天這位西班牙猛將以6比2、6比3、6比3擊敗阿根廷選手隆德羅（JuanIgnacio Londero）之後，13度闖進法網8強。

準備慶祝明天生日的同時，納達爾將等待生涯第38度大滿貫8強賽事的對手出爐，看會是和日本一哥錦織圭較量，或對上法國好手帕爾雷（Benoit Paire）。

他今天賽後表示：「我18歲時，一定沒辦法想像33歲了還站在這裡，根本沒辦法想像，真的很不可思議。」

「有些人以為我的生涯會早一點落幕。」

「我遇到過很多困難，但從正面的角度來看，我還是很幸運，因為我始終能保有渴望，也還樂在打球。」

「儘管有過低潮，我總能找到繼續的動力。大家一直在講，以我的打法，生涯會非常短暫。幸好他們錯了。」

正是這樣的動力，讓他能在2005至2008年、2010至2014年、2017、2018年，11度在法網封王。

至今他在法網僅僅輸過兩場，包括2009年16強敗給瑞典好手索德林（Robin Soderling），以及2015年8強不敵塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）。

法網集滿90勝後，納達爾目前在大滿貫單一賽事的勝場數，距離美國名將康諾斯（Jimmy Connors）在美國公開賽締造的98勝僅有8場之差。

費德瑞（Roger Federer）已在澳洲公開賽累積97勝，溫布頓錦標賽則拿了95勝。

世界排名78的隆德羅今天從頭到尾都無法威脅納達爾，當不了在法網擊敗他的第3人。

隆德羅賽後盛讚納達爾：「他體能狀況絕佳，每顆球都追得到，每顆球都回得到。有很多人回不了我的球。」

納達爾生涯對錦織圭戰績10勝2敗，而至今4次遭遇帕爾雷還沒輸過。

他看著那些數據的同時，將好好慶祝33歲生日。

「我明天要幹嘛？就和法網的人小小慶祝一下，和所有的工作人員一起。我和他們的關係非常好，他們是我非常特別的人，我是真心的。」

「之後我會吃個小小的晚餐，但因為隔天還有比賽，就不吃大餐了。」

「況且我都33歲了，不是很開心啦！」

法網納達爾錦織圭

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