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法網／納達爾直落3盤取勝 輕鬆晉男單8強

2019-06-03 01:55中央社 巴黎2日綜合外電報導

納達爾。 美聯社
納達爾。 美聯社
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西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）今天以6比2、6比3、6比3直落3盤擊敗阿根廷選手隆德羅（Juan Ignacio Londero），順利晉級法國網球公開賽男單8強。

尋求生涯第12座法網男單冠軍的納達爾，今天輕鬆拿下他在法網的第90場勝利，這也是納達爾生涯第13度闖進法網男單8強戰。

32歲的納達爾將在下一輪對上日本好手錦織圭或法國選手帕爾雷（Benoit Paire）。

納達爾生涯迎戰錦織圭取得10勝2敗成績，生涯對上帕爾雷則是4戰全勝。

納達爾法網錦織圭

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