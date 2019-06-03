法網／一盤未失！老辣費德勒 晉8強

2019-06-03 00:19 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／綜合報導



瑞士費德勒今年重返法網，昨天闖進八強。 （歐新社） 分享 facebook

相隔四年再度重返法網賽場，卅七歲的「瑞士特快車」費德勒寶刀未老，昨天面對阿根廷的梅耶，費德勒的發球局完美守成，沒讓對手逼出任何破發點，以六比二、六比三、六比三取勝，以一盤未失之姿連過四關，生涯第十二度挺進法網男單八強。

手握廿座大滿貫男單金盃的費德勒，只曾在二○○九年在法網男單登頂，二○一五年法網止步男單八強後，他因身體傷勢或戰略考量缺席紅土賽季，不過費德勒今年澳網結束後，就表示自己沒有理由再缺席紅土賽季，暌違四年再度登上紅土大滿貫賽場。

而他重返法網展現絕佳狀態，前三輪都以直落三輕鬆過關，昨天十六強面對世界排名第六十八、過去曾三度交手取得對戰勝率百分百的梅耶，費德勒一下場就展現氣勢，率先破發成功。

此役費德勒的發球局都完美守成，沒讓對手逼出任何破發點，自己反而在十個破發機會中拿下五個，且讓對手出現卅一個非受迫性失誤，只用了一小時四十二分鐘再度以直落三過關。

女雙部分，我國網球「一姊」謝淑薇與捷克搭擋史翠可娃在法網女雙連過兩關、抵達十六強後，昨天面對「東歐組合」拉脫維亞奧斯塔朋科／烏克蘭琪切諾克，以五比七、一比六遭到擊落，大會第三種子爆冷落敗，無緣晉級八強。