親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
法網
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑
運動筆記跑者必讀! 提升跑步經濟能力的策略 (Strategies to improve Running Economy)矛盾
健行筆記 五岳王冕：玉山之巔走跳羚羊Trip Antelope 【加羅湖】
NBA賽事精華- 暴龍 vs. 勇士 (5月31日)今日五大好球 (5月31日)

法網／費德勒創大滿貫賽400戰紀錄 挺進法網16強

2019-06-01 00:23中央社 巴黎31日綜合外電報導

瑞士名將費德勒挺進法網第4輪。 美聯社
瑞士名將費德勒挺進法網第4輪。 美聯社
分享
瑞士網球名將費德勒今天成為在大滿貫賽出戰達400場的第一人，他再展威力，以直落3盤解決年輕一輩的挪威對手魯德，第14次挺進法國公開賽第4輪。

37歲的費德勒以6比3、6比1和7比6（10比8）擺平20歲的魯德（Casper Ruud）。費德勒20年前首度參加法國公開賽時，魯德的父親也曾參賽。

第3種子費德勒2009年曾在法網賽封王，他下一戰的對手將是同是37歲的法國老將馬育（Nicolas Mahut），或是阿根廷好手梅爾（Leonardo Mayer）。

法網
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

法網／次盤0：3落後演逆轉秀 謝淑薇組合晉16強

2019-06-01 00:08

法網／歷經三盤大戰 詹家姊妹止步女雙次輪

2019-05-31 21:15

法網／逆轉拍落前球后 大坂直美：我像個挑戰者

2019-05-31 11:02

法國／女單衛冕者哈蕾普 苦戰三盤驚險晉級

2019-05-31 09:04

法網／再度打滿三盤 謝淑薇女單第二輪落敗

2019-05-31 00:43

法網／拚戰近2個半小時 謝淑薇無緣女單32強

2019-05-30 23:30

法網／約克維奇直落三取勝 連14年挺進32強

2019-05-30 22:27

法網／連兩戰上演逆轉秀 大坂直美晉女單32強

2019-05-30 20:19

熱門文章

NBA／老經驗勇士柯瑞34分 首戰仍不敵菜鳥暴龍

2019-05-31 11:46

NBA／輸球又傷伊古達拉 柯爾：防守有夠糟

2019-05-31 12:39

NBA／隊史首場冠軍賽就贏球 暴龍成史上第四隊

2019-05-31 12:28

NBA／總冠軍賽初登板大爆發 席亞康比肩喬丹

2019-05-31 12:27

NBA／系列賽首戰踢到鐵板 柯瑞：不是世界末日

2019-05-31 15:36

日職／復出以來首扛3棒 王柏融敲1安火腿5連勝

2019-05-31 20:10

NBA／賽後與德瑞克有小衝突？ 格林：講幾句話而已

2019-05-31 15:12

NBA／多倫多迎接決賽首戰 暴龍舊將齊聚一堂

2019-05-31 14:25

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top