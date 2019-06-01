法網／費德勒創大滿貫賽400戰紀錄 挺進法網16強

2019-06-01 00:23 中央社 巴黎31日綜合外電報導



瑞士名將費德勒挺進法網第4輪。 美聯社 分享 facebook 瑞士網球名將費德勒今天成為在大滿貫賽出戰達400場的第一人，他再展威力，以直落3盤解決年輕一輩的挪威對手魯德，第14次挺進法國公開賽第4輪。

37歲的費德勒以6比3、6比1和7比6（10比8）擺平20歲的魯德（Casper Ruud）。費德勒20年前首度參加法國公開賽時，魯德的父親也曾參賽。

第3種子費德勒2009年曾在法網賽封王，他下一戰的對手將是同是37歲的法國老將馬育（Nicolas Mahut），或是阿根廷好手梅爾（Leonardo Mayer）。