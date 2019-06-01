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法網／錦織圭經5盤馬拉松大戰 擊敗勁敵挺進法網16強

2019-06-01 04:02中央社 巴黎31日綜合外電報導

日本網球好手錦織圭挺進法網男單第4輪。 歐新社
日本網球好手錦織圭挺進法網男單第4輪。 歐新社
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日本網球好手錦織圭今天經歷5盤馬拉松激戰，以6比4、6比7（6比8）、6比3、4比6和8比6力克拼勁十足的塞爾維亞對手捷雷，連續第5年挺進法國網球公開賽第4輪。

第7種子錦織圭兩度遭31種子捷雷（Laslo Djere）追平，第5盤戰到14局才終於勝出，拼戰了4小時26分鐘，這是這屆法網賽時間第2長的比賽。

錦織圭下一戰將遭遇地主法國的帕爾雷（BenoitPaire），爭取8強賽門票。

錦織圭法網
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