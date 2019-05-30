法網／女雙輕鬆開張 謝淑薇晉級次輪

2019-05-30 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／綜合外電報導



謝淑薇女雙首輪輕鬆勝。 （歐新社資料照片） 分享 facebook

延續單打首戰「賞蛋」氣勢，我國網球「一姊」謝淑薇昨天女雙首輪和捷克搭檔史翠可娃首盤連拿六局，全場只花四十八分鐘就以六比○、六比一輕取美國組合穆罕默德／桑琪絲，晉級第二輪，追平近四年最佳成績，也寫下和弟弟謝政鵬大賽一同奪勝的特別紀錄。

謝淑薇是法網二○一四年女雙冠軍得主，但隔年站上八強後，接著三年只再拿一勝，昨天奪勝已是近四年最佳表現；她的胞弟謝政鵬和印尼搭檔朗卡特也闖過頭關，首度挑戰法網就拿到首勝，也終結前三次大滿貫亮相都「一輪遊」紀錄。

謝淑薇是唯一單、雙打都出賽的台將，在女單列廿五種子，第二輪要碰世界排名六十九的德國女將派特克維琪，奪勝就能追平法網個人最佳戰績。

女單二○一六年冠軍蒙奎露扎和男單衛冕軍「西班牙蠻牛」納達爾也順利晉級第三輪，納達爾以六比一、六比二、六比四擊敗德國馬登，更寫下連十五年闖第三輪紀錄。

蒙奎露扎下戰將與第九種子烏克蘭美女史維托莉娜交手，兩個人都屬冠軍熱門，卻在第三輪就對決，排十九種子的蒙奎露扎說：「或許這有點早、有點糟，不過會是很有趣的比賽。對個人來說，是我期待的比賽，這可能會在任何賽事的後半段，但這次卻是第三輪，所以將會是很棒的一戰。」