親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
法網
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑
運動筆記跑在最陌生的國度寫在星光馬之後，熱到跑到懷疑人生
健行筆記滿足攀爬樂趣的金面山x剪刀石無名山甘藷峰 滴滴落落給我們咫尺距離 學會放下獲得永恆的瞬間
NBAAlonzo Mourning生涯好球精華Alonzo Mourning生涯十大好球

法網／女雙輕鬆開張 謝淑薇晉級次輪

2019-05-30 00:17聯合報 記者曾思儒／綜合外電報導

謝淑薇女雙首輪輕鬆勝。 （歐新社資料照片）
謝淑薇女雙首輪輕鬆勝。 （歐新社資料照片）
分享

延續單打首戰「賞蛋」氣勢，我國網球「一姊」謝淑薇昨天女雙首輪和捷克搭檔史翠可娃首盤連拿六局，全場只花四十八分鐘就以六比○、六比一輕取美國組合穆罕默德／桑琪絲，晉級第二輪，追平近四年最佳成績，也寫下和弟弟謝政鵬大賽一同奪勝的特別紀錄。

謝淑薇是法網二○一四年女雙冠軍得主，但隔年站上八強後，接著三年只再拿一勝，昨天奪勝已是近四年最佳表現；她的胞弟謝政鵬和印尼搭檔朗卡特也闖過頭關，首度挑戰法網就拿到首勝，也終結前三次大滿貫亮相都「一輪遊」紀錄。

謝淑薇是唯一單、雙打都出賽的台將，在女單列廿五種子，第二輪要碰世界排名六十九的德國女將派特克維琪，奪勝就能追平法網個人最佳戰績。

女單二○一六年冠軍蒙奎露扎和男單衛冕軍「西班牙蠻牛」納達爾也順利晉級第三輪，納達爾以六比一、六比二、六比四擊敗德國馬登，更寫下連十五年闖第三輪紀錄。

蒙奎露扎下戰將與第九種子烏克蘭美女史維托莉娜交手，兩個人都屬冠軍熱門，卻在第三輪就對決，排十九種子的蒙奎露扎說：「或許這有點早、有點糟，不過會是很有趣的比賽。對個人來說，是我期待的比賽，這可能會在任何賽事的後半段，但這次卻是第三輪，所以將會是很棒的一戰。」

謝淑薇蒙奎露扎法網納達爾謝政鵬
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

法網／紅土之王發威 納達爾連15年闖第三輪

2019-05-29 21:23

法網／雙打也賞蛋！ 謝淑薇旋風晉級

2019-05-29 20:31

法網／前冠軍速闖關 蒙奎露扎連6年晉級第三輪

2019-05-29 19:38

法網／網批新戰袍有夠醜 小威霸氣回應

2019-05-29 12:56

法網／首盤吞貝果後逆轉 大坂直美：生涯最緊張

2019-05-29 11:29

法網／衛冕者哈蕾普首輪掉1盤 賽後表示更有信心

2019-05-29 11:15

法網／球后大坂克服首盤吞蛋 逆轉搶進第二輪

2019-05-28 23:53

法網／謝淑薇、謝政鵬 女單男雙都過關

2019-05-28 23:32

法網／小威斗篷式外套吸睛 4法文單字別有含義

2019-05-28 23:30

法網／73個非受迫失誤 澤瑞夫差點5盤爆冷敗

2019-05-28 22:23
看更多

熱門文章

日職／王柏融敲勝利打點 羅德監督指責二游守備

2019-05-29 09:09

NBA／可能在中國退休 林書豪證實打CBA意願

2019-05-29 16:42

NBA／能比KD先歸隊？ 卡珍斯：我已完全健康

2019-05-28 23:37

NBA／伊巴卡隔7年再闖總冠軍：很多人看衰我

2019-05-29 11:44

NBA／冠軍賽經驗定勝負 CBS專家一致看好勇士

2019-05-29 10:15

NBA／半個多倫多家鄉子弟 部份當地球迷挺柯瑞

2019-05-29 19:25

MLB／相隔608天再登板 王維中後援2局0失分

2019-05-29 12:35

勇者鬥惡龍出線 拓荒者該認命、公鹿好遺憾

2019-05-29 07:00

NBA／杜蘭特隨勇士飛多倫多 力拚第2戰復出

2019-05-29 13:10

NBA／現身慈善撲克牌大賽 衛少淘汰東道主老虎伍茲

2019-05-29 12:25

中職／四隊都有不安定因素 應變能力是爭冠關鍵

2019-05-29 07:00

曾不受暴龍球迷歡迎 如今雷納德要為北境寫歷史

2019-05-29 07:00

NBA／柯瑞被看好奪FMVP 雷納德太操勞成隱憂

2019-05-29 10:52

NBA／美國球迷受夠了？ 僅3州支持勇士奪冠

2019-05-29 19:00

NBA／婉拒火箭、鵜鶘助教缺 泰隆魯著眼主帥工作

2019-05-29 11:10

NBA／Jr. NBA即將登場 防守悍將莫寧訪台相挺

2019-05-29 15:25

NBA／馬刺無人入選最佳陣容 終結連續21年紀錄

2019-05-29 18:36

預測NBA總冠軍 東西方「糗爺」誰能洗刷惡名

2019-05-29 16:29

日職／王柏融終止連3戰安打 陳冠宇化解滿壘危機

2019-05-29 20:50

NBA／雷納德留暴龍？ 賭盤不看好

2019-05-29 16:35

法網／網批新戰袍有夠醜 小威霸氣回應

2019-05-29 12:56

日職／指導陽岱鋼特打 教頭原辰德笑說沒用鐵拳

2019-05-29 12:11

MLB／跟合格報價同價碼 凱柯願接受一年約

2019-05-29 09:51

NBA／KD復出成變數 運彩公司直言賭盤難開

2019-05-29 09:37

MLB／運動家釋出現役救援王 42歲羅尼生涯恐告終

2019-05-29 11:47

日職／對右投打擊率破三成 王柏融首碰羅德岩下

2019-05-29 16:35

NBA／冠軍賽執法名單出爐 最爛3裁判都上榜

2019-05-29 18:02

MLB／大谷躲過三振敲致勝安 斷運動家10連勝

2019-05-29 13:57

NBA／前東家闖決賽 德羅展發文：孤獨使你強大

2019-05-29 15:27

NBA／公鹿老闆信心喊話 相信字母哥會續約

2019-05-29 17:22

MLB／馬林魚棄將單場3響 迪崔克學喬丹聳肩

2019-05-29 11:25

MLB／生涯首對教士 田中將大首局遇亂流吞敗

2019-05-29 10:25

中職／兄弟教頭希望里迪振作 否則時間不多了

2019-05-29 17:59

MLB／賈西亞奮力跑壘 平凡飛球跑成場內全壘打

2019-05-29 14:54

MLB／史上最糗開球之一 白襪員工砸中攝影師

2019-05-29 17:47

法網／首盤吞貝果後逆轉 大坂直美：生涯最緊張

2019-05-29 11:29

NBA／美媒指控不當對待員工 魔術強森親自反駁

2019-05-29 13:25

法網／雙打也賞蛋！ 謝淑薇旋風晉級

2019-05-29 20:31

中職／柏納帝那首支再見安打 兄弟近15戰13敗

2019-05-29 21:47

MLB／知名失誤曾是紅襪公敵 前球星巴克納69歲辭世

2019-05-29 17:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top