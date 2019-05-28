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法網／Nike懷孕運動員政策惹議 小威：知錯能改很重要

2019-05-28 14:47中央社 巴黎27日綜合外電報導

小威廉絲批判NIKE對懷孕運動員做法。 新華社
小威廉絲批判NIKE對懷孕運動員做法。 新華社
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運動用品大廠耐吉（Nike）對多名懷孕運動員停止贊助後引發批評，公司隨即宣布改變政策。美國女網好手小威廉絲今天表示，她的贊助商Nike已從錯誤中學到教訓。

路透社報導，Nike與運動員的贊助合約通常會規定，如果運動員的表現未達目標，酬勞就會縮水。外界批評這項政策形同變相懲罰懷孕的運動員。

Nike在24日表示會改變政策，將對決定生小孩的運動員提供12個月的豁免期，還說公司會有進一步作為。

小威廉絲（Serena Williams）在法國網球公開賽首輪勝出後告訴媒體：「我知道Nike最近才大力支持女性，從與我合作做出宣言開始出發，他們希望有所改變。」

小威說：「他們想支持那些想有家庭、想當媽媽的女性。我很高興已有這樣的宣言。我知道往後會持續進步，他們會做得愈來愈好。」

她還說：「這才是重點。重點在從錯誤中學習然後改善。」

「紐約時報」（NYTimes）報導，小威懷孕時的贊助合約維持不變，據小威說法，這已是證明贊助商支持懷孕婦女。然而其他懷孕的女性運動員卻被砍贊助金。

小威表示，Nike花了一些時間才迎接改變，這是可以理解的。

她說：「我覺得就像隨著時間的推移，科技在改變，世界在轉變，大家意識到我們必須改變自己的政策。」

「我們必須檢視舊政策，然後改變政策。而我認為Nike有心這樣做，他們也已開始行動。」

小威今天在法網首輪以2比6、6比1、6比0擊敗俄羅斯選手狄亞琴柯（Vitalia Diatchenko）。

小威廉絲Serena Williams羅斯
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