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法網／拚衛冕 哈蕾普不再患得患失

2019-05-25 16:31世界日報 體育新聞組╱綜合報導

出馬衛冕，哈蕾普不再患得患失。 世界日報
出馬衛冕，哈蕾普不再患得患失。 世界日報
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過去曾是網壇著名的「無冕后」，哈蕾普（Simona Halep）在贏得去年法網女單冠軍後，早就擺脫了這個標籤。也因此，她給自己的壓力比起過去已小了許多，將以平常心迎接即將開始的法網衛冕之旅。

奮鬥多年後，哈蕾普終於在去年的法網拿到生涯首次大滿貫冠軍。不過她強調，自己過去經歷過很多艱難時刻，完成突破後依舊充滿鬥志，因為她的生涯不單單是為了大滿貫或者世界排名，而出於對網球運動的熱愛。

同時，身為衛冕冠軍，哈蕾普的壓力要遠小於衝擊首次大滿貫冠軍的時候。

「因為我已經拿到冠軍了，不再那樣患得患失，」哈蕾普說，「我當然還是會竭盡全力，看看能否再次做到。」

不過，在哈蕾普看來，現今女網競爭激烈，排名前10的球員均具備在法網爭冠的實力。

出馬衛冕，哈蕾普不再患得患失。 世界日報
出馬衛冕，哈蕾普不再患得患失。 世界日報
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「世界前10的球員都很強，尤其是普莉絲可娃（Karolina Pliskova）與芭坦絲（Kiki Bertens）在這個紅土球季表現出色，她們有很好的機會，」哈蕾普說，「基本上來說，我覺得排名前10球員裡的任何人，包括我自己，都有奪冠的機會，拭目以待吧。」

哈蕾普本季表現不算特別好，今年到目前為止還沒有冠軍進帳，她在馬德里決賽不敵芭坦絲，在羅馬又是首戰被淘汰，不過哈蕾普對於在紅土上作戰仍具信心。

「雖然在馬德里沒拿到冠軍，我感覺自己狀況仍是好的，來到這裡後訓練狀態也很棒，」哈蕾普說，「正如我一直所說的，如果我能打出個人水平，我就有很大機會獲勝。」

法網Simona Halep
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