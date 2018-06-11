法網／納達爾空前11冠 網壇史上第2人

2018-06-11 00:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



法網壓軸好戲男單決賽，法網「十冠王」納達爾（Rafael Nadal ）6：4、6：3、6：2直落三拍退世界第8奧地利名將汀恩（Dominic Thiem），11度叩關法網決賽全勝，笑納生涯第11座「火槍手盃」，同時也是個人生涯第17座大賽冠軍，僅次於座擁20冠的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）。

納達爾法網空前11冠，追平澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）紀錄，成為男女網壇史上第2位單一大賽奪11冠名將，寇特在1973年奪下第11座澳網金盃，同時也是網球公開化年代以來，首位在3大巡迴賽皆完成11冠成就球員，他法網前分別在巴塞隆納公開賽、蒙特卡羅名人締造11冠新猷。

納達爾生涯對戰汀恩擁有6勝3負優勢，但24歲汀恩本季紅土26勝5敗，是唯一勝場超越納達爾球員，且去年羅馬和5月馬德里名人賽都曾扳倒當今球王，尤其馬德里名人賽一併終止「蠻牛」紅土21勝、50盤連勝紀錄，堪稱本季最佳「屠牛手」。

10日男單決賽，地主足球退役名將、前皇馬教頭席丹與愛妻也成座上嘉賓，力拚生涯首座大賽冠軍的汀恩，此役發出7記「愛司」球，致勝球也優於納達爾，但非受迫性失誤高達40次另出現5次雙發失誤致命。

首盤開賽雙方互破發球局，汀恩儘管第6局從6度「丟司」中躲過被破發命運，但4度錯失網前機會，盤末遭「蠻牛」破發。丟失一盤的汀恩，次盤明顯受到情緒起伏影響，只能無奈朝觀眾席碎念宣洩情緒，反觀納達爾游刃有餘，大膽變線回擊致勝球，讓汀恩只能望球興嘆。

儘管當今球王第3盤疑似左手中指抽筋，三度請求醫療暫停按摩左手、吞止痛藥，第7局破發汀恩後，取得5：2領先的納達爾在醫療暫停過後，關鍵發球局一度錯失4個冠軍點，總算在第5個冠軍點讓汀恩回擊出界，高舉雙手慶祝勝利。 納達爾奪下第11座法網冠軍盃。美聯社 分享 facebook

【中央社巴黎10日綜合外電報導】

世界排名第一的西班牙「蠻牛」納達爾今天以直落三擊潰奧地利選手汀恩，比數6比4、6比3、6比2，第11次贏得法國網球公開賽男子單打冠軍，也是個人職業生涯第17座大滿貫賽冠軍。

納達爾（Rafael Nadal）和汀恩（Dominic Thiem）上演一場精采的紅土底線對抽大戰，全場爆滿球迷看得如癡如醉，納達爾技高一籌，有驚無險勝出。

汀恩是過去兩個球季中唯一在紅土球場擊敗納達爾的人，一次是今年在馬德里的比賽，另一次是去年在羅馬的比賽，可惜今天未能再次演出「屠牛」好戲，但表現依然精采，讓納達爾吃足苦頭。