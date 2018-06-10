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法網／小威廉絲雖退賽 教頭有把握溫網復出

2018-06-10 16:22聯合報 記者林宋以情╱即時報導

小威在法網退賽。 路透社
小威在法網退賽。 路透社
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前球后小威廉絲Serena Williams法網女單16強賽因傷退賽，不過球迷別擔心，溫網就能再見到這位23座大賽冠軍場上英姿，「小威」的教頭莫拉托魯（Patrick Mouratoglou）表示，兩周後小威就能重拾球拍，溫網不至於缺席。

法網是小威產後復出首場大賽，原定16強賽要與俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova）上演球后對決，未料賽事開打前一小時無預警喊卡，小威廉絲由於右胸肌傷勢影響發球，宣布退賽，「世紀對決」破局也讓眾球迷扼腕。

退賽在莫拉托魯看來是再明智不過的決定，「她不能發球，欠缺發球優勢很難贏球，我們也不能冒著她的肌肉有可能再度拉傷的風險。」

草地大滿貫賽7月2日登場，莫拉托魯認為7度溫網女單冠軍小威應該趕得上，「她預計再兩周後就能復原並重拾球拍，會有15天的時間密集調整訓練，並加強她的場上移動速度。應該趕得上溫網。」

經過法網強度的測試，莫拉托魯對於小威產後復出狀態更添信心，小威首輪直落二拍退捷克大普莉絲可娃（Kristyna Pliskova），次輪逆轉勝巴蒂（Ashleigh Barty），第3輪兩盤解決大會11種子德國喬吉絲（Julia Goerges）。

看在莫拉托魯眼哩，小威首輪還未回復最佳狀態，畢竟長時間沒打如此高強度對決難免，但次輪首盤，真正的小威就重出江湖了，「我想她的鬥志、球技和體能都回來了。溫網她還有能占有發球的優勢，會是她關鍵時刻的武器。」

小威廉絲法網Serena Williams

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