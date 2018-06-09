法網／哈蕾普終結無冕后 笑納生涯大賽首冠

2018-06-09 23:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



分享 facebook 4度叩關大滿貫賽單打決賽，世界女單第一哈蕾普（Simona Halep ），9日法網女單冠軍賽不再流下遺憾淚水，3：6、6：4、6：1，耗費兩小時03分鐘拍退世界第10美國女將史蒂芬絲（Sloane Stephens），並終止對手決賽6連勝紀錄，笑捧等待已久的生涯首座大賽金盃。

生涯前3度闖大賽決賽，2014年、2017年在此重摔一跤，世界球后重返傷心地作足準備，賽前甚至自嘲，「輸球死不了」，事不過三，哈蕾普儘管首盤遭史蒂芬斯強力壓制，以3：6丟失。但當今球后第2盤急起直追，雙方形成破發大戰。

哈蕾普第2盤自0：2倒趕4局超前後來居上，場邊同胞更更高舉羅馬尼亞國旗、吶喊「Si-Mo-Na」為她助陣，6：4扳平戰局。

第3盤哈蕾普找回攻擊節奏，史蒂芬斯反倒判若兩人，回擊頻頻掛網出界，讓哈蕾普一口氣連拿5局，史蒂芬斯第6局才總算保發免於掛蛋。第7局哈蕾普上網一記高壓扣殺迎來冠軍點，史蒂芬絲回擊掛網，讓哈蕾普順利收下生涯首冠。擺脫無冕后的哈蕾普高舉雙臂迎接勝利，隨後雙手掩面接受全場球迷「Si-Mo-Na」歡呼，自己也感動紅了眼眶。