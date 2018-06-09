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法網／哈蕾普終結無冕后 笑納生涯大賽首冠

法網／曾俊欣一日兩戰 單雙打一冠一亞

2018-06-09 22:48聯合報 記者林宋以情╱即時報導

曾俊欣。 擷圖自許乃仁臉書
曾俊欣。 擷圖自許乃仁臉書
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稍早奪下法網青少年男單冠軍，「夜市球王」曾俊欣9日晚間再與何承叡搭檔，拚戰男雙決賽，儘管最終兩個4：6敗給日捷聯軍史達勒（Ondrej Styler）／田島尚輝，儘管曾俊欣無緣一舉奪下單雙打雙料冠軍，仍在本屆法網寫下單雙打一冠一亞佳績。

曾俊欣／何承叡名列大會第5種子，兩人冠軍戰面對日捷聯軍陷入苦戰，首盤第5局遭破發，第6局一度逼出對手3個破發點，可惜都讓史達勒／田島尚輝逃過，首盤盤末我國小將攜手挽救3個盤末點，無奈仍讓對手率先取得盤數。

第二盤雙方前三局保發，曾俊欣／何承叡第7局又遭對手攻破防線，最終兩個4：6飲恨奪亞軍。

儘管未能追平台灣「小鋼炮」梁恩碩在澳網寫下的青女雙料冠軍紀錄，不過16歲曾俊欣仍抱回一冠一亞，「曾爸」也感謝各界協助，幫助曾俊欣追逐網球夢上不孤單。

曾俊欣父親感謝中華民國網球協會廖裕輝理事長，台塑暨王詹樣公益信託、長庚運動醫療團隊、華航、體育署，以及贊助商Babolat、Nike，和俊欣的母校中山國小，新興國中，建國中學一路培育和支持。

「感謝廖裕輝理事長在俊欣很小的時候，就幫助俊欣，讓俊欣有機會出國訓練比賽，增廣見識，更堅定了未來的方向與發展。」曾父表示，「俊欣現在有一個好的開始，未來俊欣的網球之路還很長，但受各界的幫助，我們希望借這個機會向大家表達由衷的感謝！希望您們持續幫俊欣加油打氣，也不吝給予指導。 也希望台灣更多運動選手也能得到需要的支持，大家一起為台灣體壇創造更好的成績。」

曾俊欣法網澳網

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