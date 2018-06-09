法網／從夜市到紅土奪冠 曾俊欣吃苦終圓夢

2018-06-09 21:08 中央社 巴黎9日專電



曾俊欣。 擷圖自許乃仁(FOX體育台主播)臉書 分享 facebook 台灣網球選手曾俊欣今天在法國網球公開賽青少年組男單賽事奪冠。從小在紅土上訓練的他，如願在法網這座紅土球場最高殿堂圓夢。

曾俊欣在決賽中，以一小時20分鐘果斷擊敗阿根廷籍青少年世界球王巴艾茲（Sebastian Baez），順利拿下他個人第一座大滿貫賽事青少年組男單冠軍。

即將滿17歲的曾俊欣賽後接受中央社記者訪問時說，他從小打紅土球場，自然把在法網獲勝當作夢想和努力的目標，從知道晉級決賽起就很興奮，也做了很多準備。

成為法網青少年男單冠軍，曾俊欣不忘感謝家人和身兼教練的父親曾育德，還有贊助商台塑企業、中華民國網球協會及法國莫拉托魯網球訓練營（MouratoglouTennis Academy）對他的長期支持。

曾俊欣自5歲起打網球，與朋友相處時間不多，同學在玩的同時，他在做各種訓練，飲食上也放棄了甜食和炸物。

但他在網球中獲得了其他事物無法取代的快樂。他說：「網球每一球都有變化，很有挑戰性，很想一直去突破極限」。

目前在世界網球青少年男單排名第3的曾俊欣，接著要為溫布頓網球錦標賽備戰，未來的長期目標，是要登上職業網球協會（ATP）世界排名第一。

在網球界，曾俊欣最欣賞日本選手錦織圭，因為兩人打法有相似之處。

不打球時，曾俊欣涉獵籃球、足球和游泳，也喜歡沉浸在電影世界，尤其是動作類型，目前最喜歡的一部作品是「復仇者聯盟」（The Avengers）。

曾俊欣賽後在記者會面對外媒，從容以英語流利對答，會後繼續接受外媒輪番專訪，表現也非常沈穩。

曾育德說，曾俊欣小學就上過私立英語班，出國在外也會透過網路教材學習，「但平常都沒聽他講，我也不知道他英語這麼好」。

夜市球王文武雙全 曾俊欣成功靠自律

今天在大滿貫賽事法網拿下青少年男單冠軍的「夜市球王」曾俊欣，是台北市建國中學的高材生，文武雙全的他，成功並非偶然，他靠著從小就展現的自律精神，為自己開拓出一條康莊大道。

曾俊欣2015年就在歐洲最大的青少年賽事LesPetits As（Small Champions）少年網球賽奪冠，因為他是賽史33年中唯一贏得此榮銜的亞洲人而一戰成名，加上父母親在新北市永和的樂華夜市擺攤賣糖葫蘆供他學球，因此被封為台灣「夜市球王」。

曾俊欣在法網奪得佳績，他的父親從法國巴黎傳來訊息，表示：「曾俊欣現在有一個好的開始，但未來的網球之路還很長，之前受各界的幫助，我們希望借這個機會向大家表達由衷的感謝，也盼大家持續幫曾俊欣加油打氣，並不吝給予指導。」他也提到，希望台灣更多運動選手都能得到需要的支持，讓大家一起為台灣體壇創造更好的成績。

年紀輕輕的曾俊欣，過去在臉書上的發文就看得出超齡的成熟，當時他說：「朝職網邁進一直是我非常渴望做的事，我會盡全力打好每一顆球，並且做到最好。不善言語的我會不斷地激勵自己、挑戰自己、讓自己夠強壯，強壯到被賞識，爭取到機會，才能在網球這條路上繼續前進。」

曾俊欣5歲就開始接觸網球。他的母親曾向中央社記者透露，「曾俊欣小學時每天一早要花1、2個小時到外縣市上學、學球，晚上趕著吃飯、寫功課，8時30分上床睡覺，每天持續訓練都沒有休息，但他就想要這樣子，所以從來沒有喊累」，看得出曾俊欣對自己要求甚嚴的態度。

除了在運動上的成就，曾俊欣在學業上的表現同樣突出，一般對運動員「頭腦簡單、四肢發達」的刻板印象，根本無法套用在他身上。

曾俊欣的母親曾表示，曾俊欣從小的自我要求就很高，小學時成績都能保持在前5名，上國中後雖然因為訓練難免耽誤到上課時間，但總是能透過自學，在班上保持前3名。

自律的曾俊欣在面對升學壓力時，沒有選擇「柿子挑軟的吃」，而是選擇被視為男學生第一學府的台北市建國中學就讀，希望為自己開創更多元的未來。

征戰網球場的路並不輕鬆，尤其必須兼顧課業，但曾俊欣沒有怨言，除了知道這是自己的選擇，更是感念父母辛苦在夜市擺攤，靠著賣糖葫蘆的一個個銅板，支持他在網球路上持續向前，因此他有空的時候，也會到攤位上幫忙折裝糖葫蘆的紙盒，「我沒有想過放棄網球」，表達了他會持續走在網球路上的堅定態度。