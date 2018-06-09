法網／詹皓晴 女雙止步四強

2018-06-09 01:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／綜合報導



詹皓晴（左）與楊釗煊的海峽組合無緣爭冠。圖／劉雪貞提供 分享 facebook

法網昨舉行男單與女雙四強戰，我國好手詹皓晴與大陸搭檔楊釗煊面臨日本組合穗積繪莉／二宮真琴的嚴苛考驗，在首盤被對手以二比六輕鬆拿下後，第二盤又三度遭破發，再以二比六落敗，無緣爭冠。

詹詠然前天奪下我國首座大滿貫混雙冠軍後，已創下個人法網雙打最佳成績的詹皓晴，昨天也與楊釗煊聯手出擊女雙四強戰，力拚姊妹皆奪冠的紀錄。

不過碰上默契十足的日本組合，詹皓晴／楊釗煊在首盤第三局就被對手搶先破發，且未能把握第四局回破發機會，讓對手一口氣拉開差距。

第二盤穗積繪莉／二宮真琴又在第三、五和七局破發得手，並在第八局取得三個賽末點，雖然前兩個遭到詹皓晴／楊釗煊化解，但仍在第三個賽末點以一記巧妙的高吊球帶走勝利，而詹皓晴／楊釗煊也成為穗積繪莉／二宮真琴今年法網拍落的第四組種子搭檔，續寫黑馬傳奇。

澳網男單四強戰第七種子的奧地利好手汀恩，與義大利黑馬切奇納多苦戰三盤後以七比五、七比六（十）和六比一取勝，生涯首度闖進大滿貫決賽，將與西班牙蠻牛納達爾與阿根廷好手迪爾波卓間的勝者爭冠。

我國「夜市球王」曾俊欣，昨天在青少年男單四強戰登場，對上今年曾在澳網決賽擊敗他的美國選手柯達，最終以六比二、七比五雪恥。