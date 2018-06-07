法網／雨神又顯靈 「蠻牛」逆轉闖4強

2018-06-07 23:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／綜合外電報導



納達爾再次殺進法網四強。 （新華社） 分享 facebook

雨神似乎成為世界球王「西班牙蠻牛」納達爾的幸運星，從羅馬名人賽最終戰、法網首輪到昨天再戰的法網八強賽，他都在雨停恢復比賽後掌握局勢，生涯第十一度站上紅土大滿貫四強。

納達爾和阿根廷小巨人舒沃茲曼的八強賽前晚登場，但打到第二盤末段延賽，台灣時間昨晚再戰。而首盤以四比六失手的納達爾，在前晚第一次雨停後、將第二盤比數從二比三落後、追成五比三領先，昨天恢復比賽後更加速搶分，全場逼出對手六十三個非受迫性失誤，最終以四比六、六比三、六比二、六比二逆轉晉級。

「我打得更積極，在第一次暫停後提升戰力，就我來看，那是戰局改變的開始。」納達爾提到，身高僅一七○公分的對手十分頑強，但自己在第一次雨停後也改變戰局，是收下對戰六連勝關鍵。

去年第十度闖四強已是法網紀錄，納達爾今年再推進成績，且過去十次站上四強，最後都高捧金盃；他下一戰要對決阿根廷巨人迪爾波卓，若能順利闖關，最終戰將碰奧地利新星汀恩及義大利黑馬切奇納多的勝家。

迪爾波卓的四強旅程同樣受雨勢攪局，多等一天才以四盤力退第三種子希利奇；相隔九年再闖法網四強，讓他賽後激動落淚，但也說：「希望我能準備妥當，也相信自己夠精實來迎戰。」