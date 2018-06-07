親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
法網
綜合
籃球
林書豪專區

法網／超級搶10退頭號種子 詹詠然混雙奪冠

2018-06-07 22:54聯合報 記者曾思儒╱即時報導

女雙雖止步法網第二輪，我國網球好手詹詠然混雙卻首度站上紅土大滿貫決賽戰場，今天她更和克羅埃西亞搭檔多帝吉（Ivan Dodig）以6：1、6：7（5：7）、10：8粉碎加拿大女將達布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）的衛冕夢，生涯首度嘗到混雙登頂滋味，也成為台將第一人。

布洛夫絲基去年和印度搭檔巴帕納（Rohan Bopanna）合作，一路過關斬將，成為加拿大首位贏得大滿貫的女將，今年改和克羅埃西亞好手帕維奇（Mate Pavic），高居大會頭號種子；詹詠然和多帝吉的「台克組合」則是大會第2種子，昨天經過「超級搶10」考驗，和頭號種子在最終戰會師，這也是詹詠然2011年澳網「銀恨」後再闖大滿貫混雙決賽。

第2度挑戰混雙金盃，「台克組合」第一局就在詹詠然在決定分擊出精彩高吊球下破發成功，連保帶破取得4：0領先後；頭號種子第5局雖首度保發成功，但第6局在40：0領先下卻錯失4個破發機會，讓「台克組合」將差距擴大到5：1，接續更再度破發，6：1先下一城。

第二盤改由「台克組合」先發球，第3局詹詠然雖遇破發危機，仍靠強勁發球破解；雙方前7局發球局都互保，直到第8局，達布洛夫絲基遭破發，但多帝吉接續發球局也在關鍵雙誤下失守，讓戰局進入「搶7」。

「搶7」由頭號種子先拿分，但馬上以雙誤送分，再一個發球分也失守，詹詠然則是接續2個發球分都把握，助「台克組合」取得5：1；頭號種子接續先連下4分扳平比數，帕維奇再發出「愛司」，反而逆轉取得盤末點，加上詹詠然回球出界，5：7錯失大好機會。

「超級搶10」中，雙方纏鬥到8：8，但帕維奇先發出關鍵雙誤，多帝奇「冠軍點」再直接以發球致勝，讓「台克組合」以10：8迎接金盃。

今年法網總獎金3900萬歐元，混雙奪冠可共享12萬歐元（約427萬新台幣）獎金；詹詠然女雙和美國搭檔瑪泰克‧史丹絲（Bethanie Mattek-Sands）則是止步第二輪，只可共享1萬1千歐元獎金，且確定丟「世界球后」寶座，排名下周就會被俄羅斯組合瑪卡洛娃（Ekaternia Makarova）／薇絲妮娜（Elena Vesnina）超車。

詹詠然妹妹詹皓晴今天則闖女雙4強，和大陸搭檔楊釗煊明天與日本組合穗積繪莉／二宮真琴。

詹詠然（左）和克羅埃西亞搭檔多帝吉勇奪混雙金盃。 圖／劉雪貞提供（資料照）
詹詠然（左）和克羅埃西亞搭檔多帝吉勇奪混雙金盃。 圖／劉雪貞提供（資料照）
分享

詹詠然法網

相關新聞

法網／曾俊欣闖4強 單打僅存台將希望

2018-06-07 21:19

法網／逆轉阿根廷小巨人 納達爾4強就位

2018-06-07 19:58

法網／相隔9年重返4強 迪爾波卓淚崩

2018-06-07 21:03

法網／不只爭決賽門票 哈蕾普、蒙奎露扎搶球后

2018-06-07 15:28

法網／無緣改寫最佳成績 柯波兒：滿意紅土賽季

2018-06-07 10:10

法網／雨勢攪局 納達爾8強賽今晚6時續戰

2018-06-07 08:20

法網／擊敗柯波兒 球后哈蕾普晉4強

2018-06-07 01:28

法網／蒙奎露扎雪恥 拍退莎娃挑戰球后

2018-06-06 23:56

法網／辛吉絲獻吻加持 詹詠然混雙爭冠

2018-06-06 23:54

法網／詹詠然混雙爭冠 將碰頭號種子

2018-06-06 23:10

法網／詹詠然逆轉勝 首度晉級法網混雙決賽

2018-06-06 22:44

法網／曾俊欣闖青少年男單8強 梁恩碩無緣晉級

2018-06-06 22:31

法網／蒙奎露扎「美麗戰爭」勝出 生涯首退莎娃

2018-06-06 21:38
看更多

熱門文章

NBA／杜蘭特新高43分挫詹皇 勇士連霸只差1勝

2018-06-07 11:53

NBA／杜蘭特再現關鍵三分 詹皇：今年距離更遠

2018-06-07 12:52

MLB／差2出局沒勝投資格 陳偉殷退場怒摔東西

2018-06-07 10:30

杜蘭特的「喬丹級演出」 把騎士打入殞落國度

2018-06-07 12:00

馬丁利的信任危機 陳偉殷罕見動怒

2018-06-07 10:50

NBA／對勇士不能犯錯 詹皇：否則就是9比0

2018-06-07 18:00

NBA／勇士連兩年決賽3比0聽牌 聯盟史上首見

2018-06-07 18:08

MLB／馬林魚輕取紅雀 教頭不給陳偉殷勝投資格

2018-06-07 10:13

MLB／馬丁利零容忍對待 陳偉殷球衣越穿越重

2018-06-07 11:11

NBA／讚柯瑞三分及時雨 杜蘭特：我就愛他這點

2018-06-07 16:13

NBA／奪冠太容易 球員勸：杜蘭特該自己組團

2018-06-07 17:01

NBA／柯瑞唯一三分彈 KD讚：全場最重要一球

2018-06-07 14:56

NBA／杜蘭特紀錄夜 柯爾：沒人能像他那樣進球

2018-06-07 18:15

NBA／回歸貢獻關鍵扣籃 柯爾：典型的伊古達拉

2018-06-07 13:44

NBA／預備7套衣服 格林：不想穿到第5戰那套

2018-06-07 15:55

NBA／決賽前13戰至少25分 杜蘭特史上第三人

2018-06-07 12:36

NBA／季後賽110場破30分 詹姆斯超越喬丹紀錄

2018-06-07 14:00

法網／雨勢攪局 納達爾8強賽今晚6時續戰

2018-06-07 08:20

NBA／不再參加別隊試訓 艾頓自信成選秀狀元

2018-06-07 09:06

NBA／被控故意傷害罪「大寶貝」恐面臨7年刑責

2018-06-07 09:35

MLB／王建民回來了 台南虎頭埤祈雨祭典現身

2018-06-07 12:51

MLB／4.1局退場怒摔東西 陳偉殷：發洩一下

2018-06-07 14:21

NBA／連19個系列賽客場贏球 勇士追平熱火並列第一

2018-06-07 13:59

MLB／大谷手指水泡提前退場 天使車輪戰險勝皇家

2018-06-07 11:39

MLB／證實右手中指起水泡 大谷4局提前收工

2018-06-07 12:20

MLB／第29輪等到上榜 太空人選進林家正

2018-06-07 08:07

MLB／第29輪上榜 林家正：不論哪輪都是肯定

2018-06-07 08:24

日職／阪神虎人才豐富 呂彥青難卡洋將位子

2018-06-07 07:00

法網／超級搶10退頭號種子 詹詠然混雙奪冠

2018-06-07 22:54

MLB／陳偉殷感謝隊友力挺 預定下役碰巨人王牌

2018-06-07 14:43

NBA／伊古達拉參與熱身 G3有望上場

2018-06-07 08:07

法網／擊敗柯波兒 球后哈蕾普晉4強

2018-06-07 01:28

2018NBA總冠軍賽 賽程與最新賽況

2018-06-07 11:50

法網／逆轉阿根廷小巨人 納達爾4強就位

2018-06-07 19:58

中職／狀元籤選捕手或牛棚即戰力？ 葉總都想要

2018-06-07 18:39

MLB／單日8K後休兵奏效 賈吉兩分砲轟倒藍鳥

2018-06-07 16:02

MLB／45歲柯隆243勝到手 並列多明尼加第一

2018-06-07 15:28

MLB／大谷又起水泡 天使教頭：沒前次嚴重

2018-06-07 14:05

法網／相隔9年重返4強 迪爾波卓淚崩

2018-06-07 21:03

NBA／柯爾怒嗆川普 愛國靠行動不靠合唱軍歌

2018-06-07 12:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top