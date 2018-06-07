法網／超級搶10退頭號種子 詹詠然混雙奪冠

2018-06-07 22:54 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



女雙雖止步法網第二輪，我國網球好手詹詠然混雙卻首度站上紅土大滿貫決賽戰場，今天她更和克羅埃西亞搭檔多帝吉（Ivan Dodig）以6：1、6：7（5：7）、10：8粉碎加拿大女將達布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）的衛冕夢，生涯首度嘗到混雙登頂滋味，也成為台將第一人。

布洛夫絲基去年和印度搭檔巴帕納（Rohan Bopanna）合作，一路過關斬將，成為加拿大首位贏得大滿貫的女將，今年改和克羅埃西亞好手帕維奇（Mate Pavic），高居大會頭號種子；詹詠然和多帝吉的「台克組合」則是大會第2種子，昨天經過「超級搶10」考驗，和頭號種子在最終戰會師，這也是詹詠然2011年澳網「銀恨」後再闖大滿貫混雙決賽。

第2度挑戰混雙金盃，「台克組合」第一局就在詹詠然在決定分擊出精彩高吊球下破發成功，連保帶破取得4：0領先後；頭號種子第5局雖首度保發成功，但第6局在40：0領先下卻錯失4個破發機會，讓「台克組合」將差距擴大到5：1，接續更再度破發，6：1先下一城。

第二盤改由「台克組合」先發球，第3局詹詠然雖遇破發危機，仍靠強勁發球破解；雙方前7局發球局都互保，直到第8局，達布洛夫絲基遭破發，但多帝吉接續發球局也在關鍵雙誤下失守，讓戰局進入「搶7」。

「搶7」由頭號種子先拿分，但馬上以雙誤送分，再一個發球分也失守，詹詠然則是接續2個發球分都把握，助「台克組合」取得5：1；頭號種子接續先連下4分扳平比數，帕維奇再發出「愛司」，反而逆轉取得盤末點，加上詹詠然回球出界，5：7錯失大好機會。

「超級搶10」中，雙方纏鬥到8：8，但帕維奇先發出關鍵雙誤，多帝奇「冠軍點」再直接以發球致勝，讓「台克組合」以10：8迎接金盃。

今年法網總獎金3900萬歐元，混雙奪冠可共享12萬歐元（約427萬新台幣）獎金；詹詠然女雙和美國搭檔瑪泰克‧史丹絲（Bethanie Mattek-Sands）則是止步第二輪，只可共享1萬1千歐元獎金，且確定丟「世界球后」寶座，排名下周就會被俄羅斯組合瑪卡洛娃（Ekaternia Makarova）／薇絲妮娜（Elena Vesnina）超車。