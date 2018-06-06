法網／退小約晉4強 義大利黑馬：見鬼啦！

2018-06-06 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



切奇納多爆冷打敗約克維奇。新華社 分享 facebook 世界排名72的義大利黑馬切奇納多（Marco Cecchinato）成為今年法網最大驚奇，凌晨他以6：3、7：6（7：4）、1：6、7：6（13：11）擊敗前年冠軍約克維奇（Novak Djokovic），成為19年來排名最低的法網4強成員，讓他開玩笑大呼「見鬼啦」。

25歲的切奇納多2015年美網首度挑戰大滿貫但第一輪就出局，之後包括2016年澳網、2016年法網和去年溫布頓也是「一輪遊」，去年法網則是資格賽最終輪出局。

原本的大滿貫0勝成績，今年法網一口氣補足，他第4輪擊敗比利時名將葛芬（David Goffin），也寫生涯首度拍下世界前10的球員紀錄，今天凌晨更在第4盤瓦解小約3個賽末點，成為40年來首位站上法網4強的義大利球員。

生涯握有12座大滿貫的約克維奇，第4盤曾取得5：3領先優勢，切奇納多坦言，當時一度以為法網之旅要邁向終點，但他卻破了小約的盤末發球局，「搶7」小約在7：6、8：7和9：8的盤末點機會，他也一一瓦解，沒讓戰局延長到決勝盤，獲勝方式讓他笑說「見鬼啦」。

切奇納多透露，這場比賽自己勇氣滿點，「尤其是搶7的尾聲，我很冷靜，頭腦清晰，心跳狂飆。」他坦言要挺住決勝關頭並不容易，「我的手甚至有些抖。」

但他仍通過考驗成為4強唯一的非種子，下戰將和排第7種子的奧地利新星汀恩（Dominic Thiem）搶決賽門票。