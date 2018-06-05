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法網／詹皓晴女雙首度闖進4強

2018-06-05 23:28中央社 台北5日電

詹皓晴(左)與楊釗煊進軍法網。 圖／擷自詹皓晴臉書
詹皓晴(左)與楊釗煊進軍法網。 圖／擷自詹皓晴臉書
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台灣網球女將詹皓晴今天和搭檔中國大陸女將楊釗煊歷經3盤大戰，以2比1艱苦擊敗對手，在法網女雙闖進4強，這是詹皓晴生涯首度打進法網女雙4強。

詹皓晴與中國大陸女將楊釗煊的組合，名列這次法網女雙第8種子，兩人今天對上羅馬尼亞女將布莎尼斯古（Mihaela Buzarnescu）和芭拉（Irina Bara）的組合。

這場比賽雙方一度2比2糾纏，詹皓晴和楊釗煊靠著第7局、第9局兩度破發成功，先以6比3拿下首盤。

次盤雙方短暫以1比1打平起，對手接連在第3局、第5局、第7局攻破詹皓晴和楊釗煊的發球局，讓詹皓晴與楊釗煊只能被迫以1比6讓出次盤，雙方也以1比1戰成平手。

決勝盤詹皓晴和楊釗煊第3局、第7局破發，一度以5比2勝券在握，不料對手適時連下2局，所幸詹皓晴與楊釗煊第10局保發成功，以6比4鎖定勝利。

詹皓晴與楊釗煊在以2比1擊敗對手後，成功前進4強，這是詹皓晴生涯首度進法網女雙4強，之前她曾和姐姐詹詠然搭檔，打進女雙8強。

法網青少年組單打賽事方面，今年澳網青少女組女單、女雙的雙料冠軍得主梁恩碩，這次名列法網女單頭號種子，今天她打滿3盤，以6比3、2比6、6比2擊敗對手，艱苦晉級16強；台英混血女將葛藍喬安娜（Joanna Garland）以兩個6比3，直落二擊敗對手。

今年澳網青少年組男單亞軍曾俊欣，今天以6比2、6比4獲勝，繼何承叡之後晉級，目前台灣4位青少年（女）選手通通闖進單打16強。

詹皓晴法網澳網

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