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法網／納達爾揮落馬特爾 12度晉級法網8強

2018-06-04 22:58中央社 巴黎4日綜合外電報導

曾10度在法國公開賽封王的西班牙蠻牛納達爾，今天在法網男單第4輪以直落三揮落世界排名第70的德國選手馬特爾（MaximilianMarterer），晉級8強，繼續朝第11度奪冠挺進。

16度大滿貫賽冠軍納達爾（Rafael Nadal），今天以6-3、6-2、7-6（7/4）輕取馬特爾，12度晉級法網8強，平塞爾維亞前球王喬科維奇（Novak Djokovic）昨天創下的紀錄。

這也是納達爾第35度闖進大滿貫賽8強。

納達爾8強賽將面對阿根廷選手史瓦茲曼（DiegoSchwartzman）。

曾10度在法國公開賽封王的西班牙蠻牛納達爾，今天在法網男單第4輪以直落三揮落世界...
曾10度在法國公開賽封王的西班牙蠻牛納達爾，今天在法網男單第4輪以直落三揮落世界排名第70的德國選手馬特爾。 美聯社
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納達爾法網Novak Djokovic

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