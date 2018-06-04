法網／納達爾揮落馬特爾 12度晉級法網8強

2018-06-04 22:58 中央社 巴黎4日綜合外電報導



曾10度在法國公開賽封王的西班牙蠻牛納達爾，今天在法網男單第4輪以直落三揮落世界排名第70的德國選手馬特爾（MaximilianMarterer），晉級8強，繼續朝第11度奪冠挺進。

16度大滿貫賽冠軍納達爾（Rafael Nadal），今天以6-3、6-2、7-6（7/4）輕取馬特爾，12度晉級法網8強，平塞爾維亞前球王喬科維奇（Novak Djokovic）昨天創下的紀錄。

這也是納達爾第35度闖進大滿貫賽8強。