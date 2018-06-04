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法網／紅土200勝入袋 約克維奇闖8強

2018-06-04 08:57聯合報 記者曾思儒╱即時報導

塞爾維亞前「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）再寫新里程碑，這位法網前年冠軍今天凌晨以6：3、6：4、6：2擊敗西班牙對手貝達斯可（Fernando Verdasco），不但拿到法網8強門票，生涯第200場紅土勝利一併入袋。

加入「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、「瑞士特快車」費德勒Roger Federer）、貝達斯可、佛瑞爾（David Ferrer）和羅布雷多（Tommy Robredo）所在的紅土200勝俱樂部，小約笑說，自己就是一場一場累積，重點是現在身體狀況感覺很不錯，肘傷復出的他說：「我在長時間對抽的移動沒有問題，我還直落3擊敗狀態很好的球員，尤其是在這樣的場地，這都是很正面的。」

原本的紅土200勝球員，除費德勒外都是西班牙球員，其中一人就是小約第四輪對手貝達斯可，兩人在台灣時間昨天深夜於法網副球場提拍上陣，前4局就幾乎打了半小時，「丟士」達到17次，最先突破的小約說：「我認為拿下首盤至關重要，我先破發取得3：1領先，然後保住我的發球局，這顯然幫助很大，因為我知道若繼續發展下去，我會有很不錯的機會。」

拿下交手6連勝的小約，生涯第12次晉級法網8強，接續將和世界排名72的義大利黑馬切奇納多（Marco Cecchinato）對決。

這也是小約生涯第40次站上大滿貫8強，成為男網史上第3人，在他之前只有美國名人堂球星康諾斯（Jimmy Connors）和費德勒達成過此紀錄，其中退役的康諾斯生涯累積41次，缺席法網的費德勒更是達52次。

法網費德勒Roger Federer

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