法網／錦織圭「吞蛋」 汀恩奪對戰日本一哥首勝

2018-06-03 22:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



汀恩。 美聯社 分享 facebook

世界男單排名第8奧地利汀恩（Dominic Thiem）3日法網男單16強賽對前世界第4日本錦織圭，打得出乎意料輕鬆，前兩盤戰況一面倒，第2盤甚至讓錦織圭苦吞「蛋」，6：2、6：0、5：7、6：4笑納對戰錦織圭首勝，連3年挺進8強之列。

曾在馬德里公開賽拍退「西班牙球王」納達爾（Rafael Nadal），並終止他50盤連勝紀錄，24歲汀恩被視為「蠻牛」連霸路上的最大勁敵，3日面對過去生涯對戰兩次都吞敗的錦織圭氣勢凌人，開賽6：2首度自錦織圭手中拿下盤數。

第2盤汀恩趁勝追擊猛轟5記Ace球，6：0讓日本網壇一哥苦吞「貝果 」。丟掉前兩盤的錦織圭，第3盤前更換球衣整裝後一度回魂，用正拍直線穿越球保住發球局，第12局首度破發汀恩追回一盤。

不過汀恩第4盤穩住陣腳，第7局再度逼出兩個破發點，歷經兩小時又28分鐘後奪勝。汀恩笑說，「這是我首度在中央球場（Philippe-Chatrier Court）與納達爾之外的人隔網交手，總算能享受比賽。」

汀恩下一戰對手將是今日5盤鏖戰勝出的「德國金童」澤瑞夫（Alexander Zverev），盼連三年叩關4強。第2種子澤瑞夫今日對俄羅斯好手卡查諾夫（Karen Khachanov）演出大逆轉，在盤數2：1情況下倒趕兩盤，4：6、7：6（7：4）、2：6、6：3、6：3，生涯首闖法網八強。