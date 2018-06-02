法網／壽星納達爾晉級 大放送邀球僮對打

2018-06-02 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



法網男單32強賽，納達爾（Rafael Nadal）以直落三輕取地主好手晉級16強。歐新社 分享 facebook 法網「十冠王」納達爾（Rafael Nadal），2日男單32強6：3、6：2、6：2直落三輕取地主好手大會27種子賈斯蓋（Richard Gasquet），用16強門票當作自己32歲生日禮，距離個人第11座法網冠軍越來越近。

6月3日當壽星，「西班牙球王」納達爾今日在最拿手的紅土大滿貫賽提前慶生。儘管第3輪才遭遇種子選手，不過表現更勝前兩輪，僅用1小時58分鐘勝出，寫下對戰賈斯蓋16戰全勝。納達爾生涯14度拚戰法網13度挺進第4輪，唯一一次提前出局是2016年第3輪止步。

此役「蠻牛」改寫個人法網34盤連勝紀錄，且紀錄還有機會持續推進。壽星納達爾喜悅不獨享，贏球賽後大放送，不僅將球拍贈予場邊球僮，還邀請球僮與他對打，讓這位幸運兒轉眼成為今日最大贏家。納達爾下一場將對上德國馬特勒（Maximilian Marterer）拚八強席位。