親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
法網
綜合
路跑
林書豪專區
世界盃足球賽

不負各界愛心援助！尖石學童天籟美聲赴維也納勇奪最大獎

法網／壽星納達爾晉級 大放送邀球僮對打

2018-06-02 23:43聯合報 記者林宋以情╱即時報導

法網男單32強賽，納達爾（Rafael Nadal）以直落三輕取地主好手晉級16...
法網男單32強賽，納達爾（Rafael Nadal）以直落三輕取地主好手晉級16強。歐新社
分享
法網「十冠王」納達爾（Rafael Nadal），2日男單32強6：3、6：2、6：2直落三輕取地主好手大會27種子賈斯蓋（Richard Gasquet），用16強門票當作自己32歲生日禮，距離個人第11座法網冠軍越來越近。

6月3日當壽星，「西班牙球王」納達爾今日在最拿手的紅土大滿貫賽提前慶生。儘管第3輪才遭遇種子選手，不過表現更勝前兩輪，僅用1小時58分鐘勝出，寫下對戰賈斯蓋16戰全勝。納達爾生涯14度拚戰法網13度挺進第4輪，唯一一次提前出局是2016年第3輪止步。

此役「蠻牛」改寫個人法網34盤連勝紀錄，且紀錄還有機會持續推進。壽星納達爾喜悅不獨享，贏球賽後大放送，不僅將球拍贈予場邊球僮，還邀請球僮與他對打，讓這位幸運兒轉眼成為今日最大贏家。納達爾下一場將對上德國馬特勒（Maximilian Marterer）拚八強席位。

納達爾法網Richard Gasquet

相關新聞

法網／詹詠然無緣16強 將丟女雙球后寶座

2018-06-02 21:27

法網／莎娃闖16強 59分鐘解決前捷克球后

2018-06-02 20:36

法網／威廉絲姊妹闖16強 小威拚雙打有原因

2018-06-02 15:30

法網／蒙奎露扎拚球后 62分鐘拍退澳洲傳奇

2018-06-02 19:20

法網／詹詠然晉級 「台克聯軍」闖混雙16強

2018-06-02 00:07

法網／歷經近4小時大戰 約克維奇辛苦晉級16強

2018-06-01 23:11

法網／姊妹同日勝 詹皓晴女雙連4年晉16強

2018-06-01 22:50

法網／詹詠然混雙開胡 直落二拍落日本組合

2018-06-01 19:31

熱門文章

NBA／領先出手爆衝突 柯爾：與不成文規定為敵

2018-06-02 09:54

NBA／史密斯成戰犯 泰隆魯：先發地位不動

2018-06-02 09:05

NBA／遭格林戳眼 詹皇：比賽中視力越來越差

2018-06-02 17:30

NBA／騎士湯普森躲過禁賽 犯規降級僅罰75萬

2018-06-02 11:30

NBA／球員工會頒最難防守獎 哈登獲得肯定

2018-06-02 15:50

NBA／伊古達拉G2出賽成疑 勇士守詹皇仍無解

2018-06-02 10:30

哈登謎樣的續航力 球星邁向巨星的最後一哩路

2018-06-02 07:00

NBA／G1關鍵罰球手軟 騎士希爾一夜難眠

2018-06-02 13:58

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top