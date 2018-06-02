法網／威廉絲姊妹闖16強 小威拚雙打有原因

2018-06-02 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



小威解釋為何單、雙打都要參賽原因。 美聯社 分享 facebook

產後復出的前美國球后小威廉絲（Serena Williams），沒給自己太多休息空間，前一天法網女單挺進第3輪，隔天再攜手姐姐大威廉絲（Venus Williams）女雙闖16強。為何產後首場大賽就兼單、雙打，自我要求高的小威表示，雙打給她更多比賽實戰經驗，正是現在的她所欠缺的。

威廉絲姊妹繼2016年溫網後，再度於大賽攜手出擊。昨日趕在大雨落在紅土賽場前，6：4率先擒下首盤，第2盤完全沒讓義比組合有保發機會，4個發球局全破，僅花79分鐘，6：4、6：2拍退義大利、比利時組合艾拉妮（Sara Errani）／費莉普金斯（Kirsten Flipkens），挺進16強，

威廉斯姊妹在法網女雙晉級16強。 路透 分享 facebook

產後16個月首場大滿貫賽，小威沒讓自己太好過，單打休兵日再拚雙打，但她樂在其中，「要就是練習兩小時、或者打雙打，我寧願選擇雙打。」小威選擇雙打其來有自，花的時間相同，但訓練面向不同，「雙打可以讓我有更多實戰經驗，而這正好是我缺乏的。」

連續拚戰數日的小威，今日晚間將碰上大會第11種子德國喬吉絲（Julia Goerges），一爭16強門票，前世界第1說：「我看過她比賽，她球技十分出色。每一輪對我來說都是很好的機會，讓我挑戰自己的極限，不管結果最終結果是輸是贏。」