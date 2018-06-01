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法網／歷經近4小時大戰 約克維奇辛苦晉級16強

2018-06-01 23:11聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

約克維奇（Novak Djokovic）法網男單32強賽，辛苦擊敗對手晉級下一輪...
約克維奇（Novak Djokovic）法網男單32強賽，辛苦擊敗對手晉級下一輪。 歐新社
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經過3小時48分鐘的4盤大戰，傷癒復出的塞爾維亞前球王約克維奇Novak Djokovic）今天在法國網球公開賽男單32強辛苦以6：4、6：7（6：8）、7：6（7：4）、6：2拍落世界排名第13的西班牙好手巴提斯塔‧艾格特（Roberto Bautista Agut）晉級下一輪。

過去兩人生涯曾交手7次，約克維奇取得6勝1負的對戰優勢，唯一的一敗是在2016年的上海名人賽，當時約克維奇以兩個4：6不敵巴提斯塔‧艾格特。

今天兩人進行生涯第8度交手，歷經肘傷困擾的約克維奇前兩輪的晉級路走來較為輕鬆，皆以直落三盤取得勝利，今天男單第三輪碰上西班牙好手巴提斯塔‧艾格特，約克維奇雖然先搶下首盤，次盤兩人拚戰超過1小時，不過約克維奇仍在「搶七」落敗，遭對手扳平盤數。

第三盤兩人再度打到「搶七」，這次約克維奇不讓勝利溜走，以7：4搶下勝利，取得盤數「聽牌」優勢，狹著這股氣勢，3破對手發球局且只讓對手突破自己1個發球局，最終就以盤數3：1收下勝利，辛苦晉級16強。下一輪還是要碰上西班牙選手，他將與34歲的西班牙老將貝達斯可（Fernando Verdasco）爭奪8強門票。

約克維奇Novak Djokovic
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