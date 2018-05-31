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法網／黑豹裝掀法網熱議 小威：感覺像超級英雄

2018-05-31 23:13中央社 巴黎31日綜合外電報導

小威穿著一套被媒體形容是「超級英雄」般的服裝，揮拍看起來更有氣勢。 美聯社
小威穿著一套被媒體形容是「超級英雄」般的服裝，揮拍看起來更有氣勢。 美聯社
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美國女網名將小威廉絲Serena Williams）今天在法國網球公開賽第2輪出賽，將繼首輪後續穿引人注目的黑色緊身連身球衣，她說，這套球衣讓她感覺像個「超級英雄」。

法新社報導，這是36歲小威廉絲2017年贏得澳網公開賽後，16個月來首度挑戰大滿貫賽；奪下澳網金盃時，她懷孕近2個月，後來於9月產下一女。她29日站上法網公開賽球場，成為媒體的焦點。

但是小威最為人所熱議的，並不是她直落二打下捷克選手普里斯科娃（Karolina Pliskova），而是她穿著緊身連衣褲上場，她說這讓她感覺像個「超級英雄」，以及「公主戰士」，並承認是受到賣座電影「黑豹」（Black Panther）的啟發。

耐吉公司（Nike）發言人今天說：「她將穿上這套服裝出戰第2輪比賽。」

不過，小威的「黑豹」服引發質疑，這樣的服裝是否破壞球場上對合適球衣的規定。

澳洲雙打女將羅狄歐諾娃（Arina Rodionova）質疑正當性，她發推文說：「不是要反對小威的服裝，看起來真的很酷。」

「我只是想，那如何通過規定。我們僅獲准穿不能長過小腿肚的緊身褲，而且緊身褲上一定要穿上短裙/短褲。規定有改嗎？」

俄羅斯女雙名將庫翠雅芙絲娃（AllaKudryavtseva）說，她希望小威革命性的黑豹服讓人重新思考球衣規定。

她透過推文表示：「不論是大滿貫賽或WTA巡迴賽，我已多次被要求要在緊身褲上穿上短裙。你無法想像那有多不舒服。或者必須脫下緊身褲，那也發生過。」

「我希望我們現在可單穿緊身褲，小威加油！」

小威廉斯說，緊身連衣褲裝攸關她的健康，她說這可預防再度發生血栓。小威產女後，曾因發生血栓危及性命。

小威廉絲澳網Serena Williams
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