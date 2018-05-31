法網／東山再起 小約晉第3輪

2018-05-31 01:08 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／綜合外電報導



約克維奇連兩輪都以直落三出線。 路透 分享 facebook

首輪迎接個人法網第六十場勝利，塞爾維亞前「世界球王」約克維奇昨天晚間再通過西班牙小將穆納爾考驗，以七比六（七比一）、六比四、六比四獲勝，生涯第十三度站上紅土大滿貫第三輪。

握有十二座大滿貫的小約，今年初動了右手肘手術，排名不比全盛時期，今年法網只排廿種子，是二○○六年美網後個人在大滿貫的最低種子序位。

排名雖不如過往，小約仍展現二○一六年奪冠身手，連兩輪都以直落三出線，他也以傷後復出的阿根廷長人迪爾波卓為例，期待自己也能成為東山再起的成功典範。

法網排在第五種子的迪爾波卓，曾受手腕傷勢困擾一年半，排名落到百大之外，但近年找回昔日身手，今年更帶著墨西哥和印地安泉冠軍前來巴黎，昨天凌晨的首輪比賽也在先輸一盤下演出逆轉勝，一比六、六比一、六比二、六比四擊敗地主卅六歲老將馬惠，生涯五度在法網碰地主選手全部奪勝。

以奪勝的實際行動呼應小約的「東山再起」讚美，身高一九八公分的迪爾波著說：「他提到的是我的生活經驗，如果能幫助到他，我會很開心，因為他是我在這圈子的好朋友，我也希望他能重返巔峰。」

迪爾波卓也提到，他能體會小約對於傷勢的失望，「不是很多人了解那是如何，當他輸球，而大家從一個比賽到一個比賽詢問他是否漸入佳境、能否出賽，我能想像他的感覺，真的很傷人，不過如果這能幫助些人寫出成功故事，我相信他絕對也會是很適合的人選，我也確信在短時間內，他就會回到競爭行列。」