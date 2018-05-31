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法網／皓晴贏小薇 詹家姊妹皆晉級

2018-05-31 01:08聯合報 記者曾思儒／綜合外電報導

詹皓晴（左）和大陸搭檔楊釗煊直落二出線。 圖／劉雪貞提供
詹皓晴（左）和大陸搭檔楊釗煊直落二出線。 圖／劉雪貞提供
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詹家姊妹詹詠然、詹皓晴昨天在法網女雙首輪分頭出擊，姊妹倆幾乎同時間拿到第二輪門票，詹皓晴在「寶島內戰」擊敗謝淑薇，拿下對戰連勝。

詹皓晴和大陸搭檔楊釗煊組成的「海峽組合」，今年杜拜封后，最終戰就是拍下謝淑薇；法網謝淑薇搭檔從杜拜的彭帥，改為德國女將派特克維琪，被第八種子的海峽組合擋下，以兩個四比六結束女雙賽程。

詹詠然（左）和美國搭檔瑪泰克‧史丹絲闖過頭關。 圖／劉雪貞提供
詹詠然（左）和美國搭檔瑪泰克‧史丹絲闖過頭關。 圖／劉雪貞提供
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詹詠然去年和「瑞士公主」辛吉絲打進四強，寫下個人法網女雙最佳成績，今年以女雙「世界球后」身分改搭美國好手瑪泰克．史丹絲出擊；名列第四種子的台美組合，昨天對決地主拉查諾／蘇薇恩，開賽初雖遭破發，但馬上回穩，終場以六比四、六比一收下勝利。

詹皓晴過去六度在巴黎出賽，成績都從第二輪起跳，最佳表現是前年和姊姊詹詠然聯手的八強；姊妹倆今年分頭努力，若是順利出線，將在八強賽上演「姊妹對決」戲碼。

羅馬尼亞「世界球后」哈蕾普的單打首輪，直到昨天才登場，多等兩天的球后首盤遭遇亂流，花費一番功夫才以二比六、六比一、六比一淘汰世界排名八十三的美國對手莉絲凱，成為最後一位晉級第二輪的女將。

哈蕾普笑說：「到這出賽是莫大榮幸，一開始我總是有些緊張。」她至少要打進四強，才能保住世界第一資格。

杜拜羅馬尼亞巴黎
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