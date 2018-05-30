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法網／黑色緊身裝復出 小威化身超級英雌

2018-05-30 01:20聯合報 記者曾思儒╱即時報導

小威廉斯黑色緊身裝復出。 美聯社
小威廉斯黑色緊身裝復出。 美聯社
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去年9月產女的美國前「世界球后」威廉絲，今天以一身黑色緊張勁裝展現產後恢復的好身材，特殊裝扮在社群平台引發討論，許多人以「超級英雌」形容這位美國名將，話題性十足。

小威去年澳網摘下生涯第23座大滿貫後宣布懷孕，今年法網才是復出後首場大滿貫；上周大會宣布，不會將小威列上種子，已經引發一波討論潮。

3度奪冠的小威身著一身黑重返紅土賽場，上半身是有袖緊身衣，下身是黑色緊身機能長褲，搭配螢光粉紅色的腰封，展現出產後恢復有成的精實身材。

小威首戰對手是捷克好手大普莉絲可娃，世界排名70的大普莉絲可娃成績雖不如曾登上球后的雙胞胎妹妹亮眼，但今天也造成小威極大壓力，首盤雙方就戰到「搶7」，但大普莉絲可娃錯過3：0優勢，反讓小威連拿6球、以7：6（7：4）先下一城。

第二盤雙方前7局有5局互破，多掌握一次的小威率先取得5：4優勢，她前2個賽末點雖被瓦解，第3次機會仍讓對手回球掛網，最終就以6：4收下復出後的第一場大滿貫勝利。

「2年是很久的時間，我花很多時間努力訓練，真的很開心能回到這裡。」小威賽後受訪提到。

沒列種子的小威，若是順利突圍，可能在第4輪碰俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃。

小威澳網羅斯
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