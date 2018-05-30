法網／倒趕六局 莎娃逆轉晉級

2018-05-30 00:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／綜合外電報導



莎拉波娃首輪以三盤驚險取勝。(美聯社) 分享 facebook

相隔兩年，俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃重新踏上巴黎紅土賽場，她的法網首戰雖因雨影響延遲一天，昨天碰會外賽出線的荷蘭對手賀甘坎普，仍通過三盤大戰考驗，拿到女單第二輪門票。

穿著贊助商特別設計的深藍色戰袍亮麗現身，莎娃昨天一下場就率先破發，僅花廿六分鐘就以六比一搶下首盤；但第二盤遇亂流，三度遭破發，以四比六讓出，纏鬥到決勝盤才在○比三落後下連趕六局，發送飛吻迎接逆轉勝。

二○一六年法網冠軍、西班牙前「世界球后」蒙奎露扎昨天也開出紅盤，以七比六（七比○）、六比二拍下俄羅斯對手庫茲妮佐娃。