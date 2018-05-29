親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
法網
綜合
路跑
世界盃足球賽

前海地大使投書／承認兩岸外交錯誤？大概不可能

17直播主遭男友持刀砍殺 倒臥血泊傷重身亡

法網／丹麥甜心和喬帥首輪晉級 莎拉波娃被大雨搗亂

2018-05-29 08:17中央社 巴黎28日綜合外電報導

丹麥甜心瓦芝妮雅琪今天在法國網球公開賽首輪晉級。歐新社
丹麥甜心瓦芝妮雅琪今天在法國網球公開賽首輪晉級。歐新社
分享
丹麥甜心瓦芝妮雅琪、塞爾維亞網球名將「喬帥」喬科維奇，今天在法國網球公開賽首輪雙雙晉級。西班牙「蠻牛」納達爾、俄羅斯網球名將莎拉波娃的賽事則被大雨搗亂。

法新社報導，澳洲網球公開賽摘冠的瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki）不曾打進法網準決賽。她今天以7比6（7/2）驚險拿下首盤後，第2盤以6比1輕取曾經爆冷闖進WTA邁阿密公開賽4強的美國女將柯林斯（Danielle Collins）。

女單第2種子瓦芝妮雅琪下一場將對上世界排名219的西班牙女將培瑞斯（Georgina Garcia Perez），爭取晉級32強的機會。

另外，12度大滿貫金盃得主喬科維奇（NovakDjokovic）今天以6比3、6比4、6比4輕鬆拍倒巴西選手席瓦（Rogerio Dutra Silva）晉級。

今年稍早因右手肘受傷而退賽的喬科維奇，復出之後健康情況持續在穩步改善。儘管他今天的表現遠低於自己在中央球場（Philippe Chatrier）的最佳水準，但出戰世界排名134的對手仍綽綽有餘。

31歲的喬科維奇說：「以贏球開啟今年賽季是件好事，我還沒進入最佳狀態。他打出許多旋球，我沒有打很好，但直落3贏球。」

不過，稍晚的賽程被大雨搗亂，納達爾（RafaelNadal）和曾經兩度摘冠的莎拉波娃（Maria Sharapova），賽事都被迫推遲。

志在第11座法網金盃的納達爾，他與義大利選手波雷利（Simone Bolelli）的比賽進行到第3盤時因雨中斷。蠻牛前兩盤分別以6比4、6比3拿下，第3盤則由對手以3比0暫時領先。

而莎拉波娃對上荷蘭選手賀甘坎普（RichelHogenkamp）的比賽則尚未開始。

納達爾莎拉波娃法網

相關新聞

法網／小約首輪過關 納達爾：他不曾離開

2018-05-29 00:59

法網／去年亞軍 瑞士名將瓦文卡首輪爆冷出局

2018-05-28 22:24

法網／謝淑薇出師不利 女單首輪落敗

2018-05-28 20:32

法網／傷癒復出首場大賽 錦織圭化緊張為享受

2018-05-28 16:39

法網／女單首輪冷門不斷 大威、奧斯塔朋科皆出局

2018-05-28 07:47

法網／大爆冷門！ 女單衛冕者首輪遭淘汰

2018-05-28 06:47

熱門文章

NBA／騎士險勝綠衫軍 詹姆斯連8年進總冠軍賽

2018-05-28 11:09

NBA／本季出賽百場用盡全力 詹姆斯要榨光自己

2018-05-28 13:22

NBA／詹皇再度進總決賽 前次缺席IG、iPad甫誕生

2018-05-28 12:33

NBA／菜鳥球季屢創紀錄 泰托姆直逼傳奇巨星

2018-05-28 12:30

NBA／關鍵搶七大戰 保羅、伊古達拉出戰仍存疑

2018-05-28 09:03

NBA／100場出賽仍打滿全場 詹姆斯續寫鐵人傳奇

2018-05-28 15:55

NBA／回應外界質疑 詹姆斯：成功靠團隊努力

2018-05-28 12:07

NBA／詹姆斯感性發言挺隊友 嗆酸民不懂團隊籃球

2018-05-28 14:40

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top