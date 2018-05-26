法網／第三輪才遇種子 納達爾奪冠路平坦

2018-05-26 15:59 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



拼法網，納達爾奪冠路平坦。 路透社 分享 facebook

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）毫無疑問是法網男單的最大熱門，而老天似乎也把他的奪冠路鋪好了，較有威脅的對手如約克維奇（Novak Djokovic）、汀恩（Dominic Thiem）、和澤瑞夫（Alexander Zverev），都分在籤表下半部，納達爾可望一路晉級決賽。

現年31歲，納達爾是法網男單頭號種子，過去在法網成績是79勝2敗，除了前年在第三輪退賽，在2009年第四輪爆冷輸給瑞典選手索德林（Robin Soderling），再來就是2015年八強輸給約克維奇，說法網是納達爾的天下一點也不為過。

納達爾這次將挑戰生涯第17座大滿貫、第11次法網冠軍，首輪的對手是世界排名第54的烏克蘭選手多爾戈波洛夫（Alexandr Dolgopolov），第二輪是葡萄牙索薩（Joao Sousa）和阿根廷佩拉（Guido Pella）的勝方；納達爾要到第三輪才會遇上種子選手、第27種子法國選手賈斯奎（Richard Gasquet），接著第四輪預料對上第14種子美國的薩克（Jack Sock）、或是加拿大新星沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov）。

在八強擋路的有可能是第六種子南非選手安德森（Kevin Anderson），兩人有望重演2017年美網決賽對決。四強賽的阻礙則是第三種子希利奇（Marin Cilic）或是第五種子迪爾波卓（Juan Martin del Potro）。

納達爾上一站在羅馬第八度奪冠，同時也重返世界第一，納達爾表示：「過去幾周很棒，取得勝利讓我更有信心，在法網總是讓人為之一振。」納達爾本季收穫的紅土冠軍有蒙地卡羅、巴塞隆納、和羅馬三站，唯一失利是在馬德里，在八強輸給汀恩。