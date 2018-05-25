法網／小威籤表好硬 最快第4輪戰莎娃

2018-05-25 14:38 世界日報 體育新聞組／綜合報導



小威廉絲。 美聯社 分享 facebook

法網抽籤結果24日出爐，未獲大會頒予種子的前球后小威廉斯（Serena Williams），女單首輪將對上世界排名第70的雙胞胎姊姊大普莉絲可娃（Kristyna Pliskova），同樣在簽下半部同區的還有俄羅斯好手莎拉波娃（Maria Sharapova），小威和莎娃兩名生涯頭號勁敵，有望在第4輪16強賽就對上。

現在要期待法網3屆冠軍小威對上2屆冠軍莎娃還言之過早，產後復出的小威在今年3月重返賽場，不過連兩場賽事僅2勝2敗，這次法網是小威在去年澳網奪冠後首次參加的大滿貫賽。

小威目前世界排名第453位，雖然有參賽資格保障，不過未獲大會給種子；而莎娃目前世界排名回升至第29，這次列賽事第28種子，莎娃前兩場賽事表現回穩，在馬德里公開賽打到8強；而在羅馬網賽中，擊敗了去年法網冠軍奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），4強賽輸給現任球后哈蕾普（Simona Halep）。

這次法網莎娃有機會繼續找回紅土手感，在對上小威之前，莎娃最大的威脅是第6種子雙胞胎妹妹普莉絲可娃（Karolina Pliskova）。簽表險惡不只有小威，去年繼1933年後、首次以非種子身分拿下冠軍的奧斯塔朋科，第2輪就有可能會碰上前球后阿薩蓮卡（Victoria Azarenka），法網比賽將於台灣時間27日開打。