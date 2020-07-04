快訊

宜蘭議員深夜出海「保釣」 遭海巡攔阻勸離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

看看國外／東京地鐵分三大系統 各自獨立營運

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／綜合報導
東京地鐵分三家公司，路線雖有銜接轉乘，但各自獨立營運管理。 （法新社）
東京地鐵分三家公司，路線雖有銜接轉乘，但各自獨立營運管理。 （法新社）

日本東京是亞洲最早發展地鐵系統的城市，都內電車及地鐵營運可分為三大系統，包括路面電車山手線的ＪＲ東日本、東京地鐵及都營地下鐵。三家公司的路線雖有銜接轉乘，但各自獨立營運管理。

環狀的山手線可說是東京最知名的電車路線，ＪＲ東日本是日本國鐵分拆之後成立的七家公司之一，前首相中曾根康弘為解決國鐵巨額虧損，一九八七年實施分拆。

東京地鐵株式會社由日本政府和東京都政府共同出資成立，營運九條地鐵路線。都營地下鐵隸屬東京都交通局，營運四條路線。

除了三大系統，東京都內也有其他民營鐵道公司的「私鐵」路線，例如京王電鐵、東急電鐵、西武鐵道等，一樣可直通銜接。地鐵車站的營運管理由所屬路線的鐵路公司負責，路線交會的轉乘站亦各自負責所屬區域。

東京 日本 京都

延伸閱讀

中捷綠線下月初勘 彰化延伸案交部通過

雙北捷運將分家各自營運 侯友宜：討論中

相關新聞

與北捷解約？侯友宜：自己的捷運自己營運

大台北捷運環狀線通車近半年，原預估每日運量可達十萬人次，實際上卻不到四萬人次，新北市議員認為台北捷運公司行銷不力，受委託...

雙北捷運分家 財務、系統將受考驗

新北市政府擬和台北捷運公司解除委託營運契約，其他捷運興建完成後，也將自行營運，雙北捷運將分家。有專家憂心各縣市各自為政，...

新聞眼／管他誰經營 捷運省錢準時就是好

雙北常倡議共同生活圈，但近來在YouBike、捷運上，雙方意見就不一。例如汐止民生線，新北議員曾嗆由新北自己蓋，台北市長...

看看國外／東京地鐵分三大系統 各自獨立營運

日本東京是亞洲最早發展地鐵系統的城市，都內電車及地鐵營運可分為三大系統，包括路面電車山手線的ＪＲ東日本、東京地鐵及都營地...

想想自己／中捷延伸 營運模式兩可能

雙北捷運有意「分家」營運。台中捷運綠線目前打算延伸到彰化段，正進行可行性評估，未來是否和彰化分別營運？中市府交通局長葉昭...

雙北捷運將分家各自營運 侯友宜：討論中

新北市環狀線及後續捷運建設初期都計畫委託台北捷運公司營運，但新北市認為北捷行銷不力，有權無責，考慮提早解約。市議員葉元之...

熱門新聞

漢光操演驚傳重大意外！小艇翻覆 3人溺水2人意識不清

爆不倫蔡宜芳後…張益贍改行當美食外送 周薪最高1萬5

海陸為漢光演習操練出意外 膠舟翻覆一失蹤兩送院搶救

陸媒東南衛視兩記者遭勒令離境 蘇貞昌：剛好而已

影／被限期離台 東南衛視記者桃機吃最愛的麻油雞麵線

海軍聯興操演小艇翻覆3送醫 2人進加護病房搶救

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。