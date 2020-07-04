看看國外／東京地鐵分三大系統 各自獨立營運

日本東京是亞洲最早發展地鐵系統的城市，都內電車及地鐵營運可分為三大系統，包括路面電車山手線的ＪＲ東日本、東京地鐵及都營地下鐵。三家公司的路線雖有銜接轉乘，但各自獨立營運管理。

環狀的山手線可說是東京最知名的電車路線，ＪＲ東日本是日本國鐵分拆之後成立的七家公司之一，前首相中曾根康弘為解決國鐵巨額虧損，一九八七年實施分拆。

東京地鐵株式會社由日本政府和東京都政府共同出資成立，營運九條地鐵路線。都營地下鐵隸屬東京都交通局，營運四條路線。

除了三大系統，東京都內也有其他民營鐵道公司的「私鐵」路線，例如京王電鐵、東急電鐵、西武鐵道等，一樣可直通銜接。地鐵車站的營運管理由所屬路線的鐵路公司負責，路線交會的轉乘站亦各自負責所屬區域。