想想自己／中捷延伸 營運模式兩可能

雙北捷運有意「分家」營運。台中捷運綠線目前打算延伸到彰化段，正進行可行性評估，未來是否和彰化分別營運？中市府交通局長葉昭甫表示，會與彰化討論營運模式，看是由彰化編列預算請中捷公司代為營運，或比照桃園機場捷運模式「行經縣市入股營運」，盈虧平均分攤。

葉昭甫表示，中捷綠線延伸彰化段六點五九公里，兩站在台中、三站在彰化，目前延伸段只在可行性評估，將來如何營運，可先討論，延伸彰化只有三站，應比較容易談合作模式。

葉昭甫說，營運模式有兩種，一是彰化按照公里數每年編列預算委託中捷公司代為營運。第二種是「機捷模式」城市入股，機場捷運行經桃園、新北、台北三座城市，各自是股東，每年要提撥預算到桃園機場捷運公司，賺錢平分、虧錢一起分攤。

目前台中捷運綠線工程設計、監造、施工都與北捷局合作，葉昭甫說，等中捷通車後就完全由中捷公司營運，北捷任務結束。

高雄捷運當初是以ＢＯＴ的方式興建，由中鋼等公司組成的高雄捷運公司取得經營紅、橘兩線捷運，自負盈虧，高市府不參與高捷的營運。

高市府捷運局代理局長吳嘉昌說，高市府向中央爭取高雄捷運未來北延到台南、南延到屏東的延伸線，未來將由政府興建，再委外交民間公司營運。