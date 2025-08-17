中國強化抗日話語權 學者：欲藉法律戰消滅中華民國

中國將於9月3日舉行閱兵，強化對日抗戰話語權。學者表示，中國此舉是透過法律戰、輿論戰宣傳其法統地位，企圖將中華民國國際法人格徹底消滅；抗日戰爭是歷史事實，反制之道是攤開事實，中共在抗戰期間到底贏得哪些戰役，「北京要捏造就是國際笑話」。

今年適逢第二次世界大戰結束80週年，中華人民共和國將於9月3日以「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」為名，在北京舉行閱兵，睽違十年再度閱兵，意圖強化中共在對日抗戰及二戰敘事的話語權。

台灣大學政治系副教授陳世民受訪時表示，中國想爭取話語權是要向世界宣傳其法統地位，對中共而言，儘管當時是由故總統蔣中正領導作戰打敗日本，但中共自認「已消滅」中華民國，並已繼承了「中國」的法統地位。

中山大學中國與亞太區域研究所長郭育仁受訪時說，這是中國對台法律戰、輿論戰很重要一環，企圖在國際社會將中華民國的國際法人格徹底消滅；中共中央台灣工作辦公室去年決議要爭取國際歷史話語權，尤其是涉及台灣歸屬的「開羅宣言」。

郭育仁說明，主因是中華民國事實存在，中華人民共和國無法在國際法上100%繼承中華民國權利地位，中華人民共和國也無法回到過去改變歷史事實，因此只能在現在的國際輿論下手，這也包括中國扭曲詮釋聯大第2758號決議。

郭育仁表示，以白話文來說，中華人民共和國的作法是「你雖然還沒死，可是要讓大家宣稱你已經死了」。

陳世民指出，「開羅宣言」是新聞公報，當時重慶政府的新聞報導載明，日本戰敗後應將盜自中國的領土，歸還給「中華民國」，而非中國；對台灣而言，中華民國並沒有消失，且有12個友邦承認中華民國主權，更有超過百國承認中華民國台灣護照。

至於台灣該如何反制，陳世民直言，抗日戰爭是歷史事實，把事實攤開給大家看，中共在1937年到1945年抗戰期間到底贏得哪些戰役，中華民國又贏得些戰役，更何況美國在當時扮演關鍵性角色，各國都有記載，「北京要捏造就是國際笑話」。

郭育仁則說，「不能因為中共在癡人說夢，就什麼事都不做」，中共不斷發布聲明，就是要在國際法上留下證據，而台灣邦交國少，必須要持續透過理念相近國家國會所做出的決議，以及在國際論壇發布聲明，「不說，就等於像在默認」。

郭育仁強調，中國要以法律戰、輿論戰消滅中華民國國際法人格，難度非常高；中華人民共和國1949年10月才成立，並未參與1943年的「開羅宣言」，也沒簽署1951年的「舊金山合約」，歷史事實不能被抹滅。

對於中華人民共和國將於9月3日閱兵，郭育仁認為，中國很刻意強調自身是穩定國際秩序的力量，藉以凸顯改變國際秩序的是美國，所以廣發英雄帖邀各國出席閱兵儀式；陳世民表示，閱兵也是中國國家主席習近平展現政權穩定的指標。

商品推薦