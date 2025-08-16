爭奪抗戰話語權？陸將八年抗戰改十四年 學者：還是中華民國在抗日

中國近年將「八年抗戰」改為「十四年抗戰」，被認為是中共爭奪抗戰話語權。歷史學者李福鐘表示，「中國共產黨沒有那麼早抗日，只不過是口頭抗日喊得很大聲」，所以若稱十四年抗戰，也還是中華民國政府在抗日。

中國教育部於2017年將中小學教材由「八年抗戰」全面改成「十四年抗戰」，將1937年「七七事變」開啓的全面抗戰，提前至1931年日本炸毀東北南滿鐵路的「九一八事變」。

針對中共爭奪抗戰話語權，政治大學台灣史研究所教授李福鐘受訪表示，「戰爭獲得勝利」是民族主義（Nationalism）興奮劑，可說已刻劃在人類各民族的DNA裡，所以世界各國都會慶祝歷史上的戰爭勝利，例如法國人至今仍紀念拿破崙，美國人仍會慶祝二戰勝利，且持續有影視作品呈顯當年美軍在歐陸、太平洋戰區的故事。

李福鐘說明，當二戰像美俄等戰勝國至今仍在慶祝二戰勝利，他對中國慶祝抗戰勝利不感訝異，況且，目前統治中國的中國共產黨政權，是經聯合國認證的中國合法政府；即便中共在對日抗戰期間，是採「一面抗日，一面壯大自己」，但在台灣的中華民國政府也沒有理由駁斥中共沒有抗戰。

對於中共將「八年抗戰」改為「十四年抗戰」，李福鐘認為，歷史學角度從不相信「上一代講的就是對的」，八年抗戰是以蔣介石與國民黨政權角度，從1937年盧溝橋事件到淞滬會戰開始，確實是八年抗戰；但如果從1931年「九一八事變」為計算起點，確實是十四年抗戰，而他並不反對這種表述方式。

李福鐘提到，從中國人角度，1931年「九一八事變」，東北被日本占領是「天大地大的事情」，且從1931年起中日就已開始局部熱戰，像是1932年「一二八事變」、1933年長城戰役，都是中華民國國軍在跟日本作戰，「中國共產黨沒有那麼早抗日，只不過是口頭抗日喊得很大聲」，所以若要說十四年抗戰，也還是中華民國政府在抗日。

二戰結束80週年，台灣內部也掀起「抗戰」與「終戰」用詞討論。國史館近日舉辦多項紀念終戰80周年活動，館長陳儀深15日在座談會指出，活動消息見報後，立刻遭到特定人士批評使用「終戰」是一種媚日的態度，不直接使用「抗戰勝利」，是在迴避或曲解歷史。

陳儀深說明，只看標題就攻擊，雖然反映社會分歧、政治對立的現實，但卻是不必要、也是不公平的過度解讀，「終戰」字面意義就是戰爭結束，具有中性的意涵。

抗戰與終戰涉及定義，李福鐘認為，已在台灣的中華民國政府，要如何定義二戰結束80週年比較尷尬，因為現今約3/4本省人的祖先或仍在世長輩，對於二戰的歷史記憶和外省人與其後代是截然不同的。

李福鐘說明，台灣人在二戰期間的記憶是20萬名台灣人擔任台籍日本兵，台灣在1944年至1945年間密集遭受美國軍機空襲，台灣人對於太平洋戰爭的記憶是相當悲慘的，固然也有李友邦等台籍人士赴中國投身抗戰，但所占比率不到當時台灣人口的0.1%。

李福鐘進一步解釋，當蔣介石、蔣經國2位蔣總統到台灣後，仍認為國民黨政府是中國正統政府，將一整套包含中國抗日戰爭的歷史記憶帶到台灣，並透過教育灌輸給不分族群背景的台灣人，特別是在三軍官校以灌輸片面及高壓式的歷史教育給軍校生，形塑數個世代台灣軍人的歷史記憶。

如何處理台灣內部存在的歷史記憶差異，李福鐘認為，務實做法是中華民國台灣的官方歷史敘事要以「Y」字型處理，Y字的上半部有兩條線，一條線是上溯自同盟會、辛亥革命以及北伐、抗戰的中華民國史，另一條線則以台灣島與台灣人的歷史為主軸，然後在Y字下半部，也就是1945年二戰結束時合而為一，讓不同族群的歷史記憶都能兼顧。

