政府態度冷淡…民間人士出錢出力 紀念抗戰勝利80周年

相較於政府對於中華民國對日抗戰勝利及台灣光復80周年的冷淡，民間團體松濤社主動發起，與32個民間團體共同舉行紀念中華民國抗戰勝利光復台灣80周年大會，今天下午在中正紀念堂戶外廣場舉行。這場紀念大會由前國防部長伍世文擔任主席，伍世文指出，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，適逢台灣光復80周年，期盼台海永遠和平，避免發生戰火。

這場活動是由松濤社發起，國民黨、華僑聯合總會、婦聯會等32個民間團體配合舉辦，伍世文表示，抗日戰爭是國民政府領導全國軍民，以艱苦慘烈的犧牲所贏得的勝利，讓台灣得以重回祖國懷抱。松濤社秉持擁護捍衛中華民國的堅貞與熱誠，獲得32個熱愛擁護中華民國的民間團體響應，在今天慶祝這場民主自由戰勝法西斯的聖戰，猶具重大歷史意義，也要趁這個機會緬懷蔣中正總統領導抗戰，同時向80年前為國犧牲的英勇將士，以及受難同胞們表達由衷的哀悼之意。

伍世文說，民國26年7月7日，盧溝橋事變引發抗日戰爭，國軍在沒有獲得任何國際資源下，獨立堅持對抗日軍，整整牽制日軍4年，後來蘇聯與英軍、美軍夾擊德軍，逼使德國投降。最後美國在廣島與長崎投下原子彈後，日軍向同盟國無條件投降。

伍世文表示，抗戰八年，國軍官兵犧牲300多萬人，包括將官286位，民眾傷亡2000多萬人，過程壯烈，值得後人景仰。民國32年，英美政府宣布廢除不平等條約，與國民政府訂定平等條約，完成國父孫中山的遺願。戰爭不僅軍人為國捐軀，平民百姓也會妻離子散，當今的烏克蘭與巴勒斯坦、加薩難民的際遇，都可以證明，戰爭無情，百姓無辜。

松濤社執行長宋緒康說，對日抗戰，中華民國是戰勝國，抗戰的結果，是日軍投降，不是終戰，現在政府的終戰說法，是扭曲歷史，是向日本軍國主義獻媚。

