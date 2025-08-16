陸大陣仗紀念抗戰勝利 黨政人士：矮化中華民國捏造台灣歸屬

今年是二戰終戰80週年，黨政人士今天表示，珍視和平，就不能坐視侵略，才是紀念二戰勝利80週年真正意義；中國大陣仗紀念所謂抗日勝利80週年，目的是強化「一中原則」及錯誤連結聯大2758號決議，矮化中華民國及捏造台灣歸屬。

今年是二戰終戰80週年，總統賴清德昨天在臉書指出，二戰是歷史浩劫，少數獨裁者的霸權野心，以及以為妥協能換來和平也讓侵略者有機可乘，讓許多國家捲入無情戰火，因此當威權主義再次集結擴張，大家一定要團結讓侵略無法得逞。

國民黨主席朱立倫昨天表示，賴總統高談民主與和平，卻隻字未提中華民國的抗戰歷史、320萬國軍的犧牲。前總統馬英九也提到，凡中華民族兒女，絕對不能遺忘這段歷史，並批評賴總統只談終戰不提抗戰。

黨政人士今天指出，二次世界大戰結束80週年，也是中華民國政府領導全體軍民團結奮戰，擊敗當年軸心國日本的威權擴張野心，取得反侵略最終勝利的80週年。

黨政人士說明，環顧這80年給予人類社會的省思，二戰勝利是奠基在人類社會團結起來共同反侵略、護家園，追求真正和平的決心和行動。當年軸心國現都成為100%的民主國家，並享有真正的和平與繁榮，重新得到世界尊敬，證明唯有自由和民主才能真正帶來國家的發展。

黨政人士強調，唯有尊重人性尊嚴才能成為受到敬重的國家，威權和侵略只會帶來殺戮、悲劇，以及更多的不平等；珍視和平，就不能坐視侵略，這才是紀念二戰勝利80週年的真正意義。

黨政人士談及，今年中國大陣仗紀念所謂抗日勝利80週年，扭曲歷史假稱共產黨主導對日抗戰，進而舉辦「九三」、「台灣光復」等相關紀念與系列統戰活動，目的是強化其「一中原則」及錯誤連結聯合國2758號決議文的虛偽論述，持續矮化中華民國及捏造台灣歸屬，國際社會及台灣民眾均不會認同。

黨政人士提到，百多年來，因中國戰敗讓台灣淪為異族殖民地50年後，接續是幾乎看不到終點的威權統治和世界上最長的戒嚴，國民黨人有何立場教訓台灣人。

此外，國史館長陳儀深在「從中日戰爭到終戰接收」學術研討會上也指出，日軍當年發動侵華戰爭的藉口之一是「反共」，結果卻是蔣中正停止剿共、與中共合作抗日，導致中共藉著8年抗戰壯大，進而在戰後的國共內戰獲勝，日本侵略中國造就「共產中國」的誕生。

