【重磅快評】這瓶「終戰粉底液」 賴總統來塗合適嗎？

一九四五年八月十五日，既是第二次世界大戰結束、也是中華民國對日抗戰勝利之日。但賴清德總統卻在八十年後的這一天，透過臉書發了篇只提「終戰」，不見「中華民國」、「抗戰」、「勝利」…的奇怪千字文；顯然，全國人民也不必太過奢望，賴總統會於九月三日抗戰勝利紀念日八十周年當天，發出契合中華民國總統身分的文告。

且讓我們回顧歷史：八十年前的八月十四，日本天皇裕仁宣讀並錄下告知中、美、英、蘇四國，願意接受波茨坦宣言的「終戰昭書」；隔天即八月十五日，日本政府對日本國民以及殖民地發出「終戰昭書」廣播；同一天中午，當時中華民國領導人蔣中正委員長，在重慶發表「抗戰勝利告全國軍民及全世界人士書」；九月二日，戰敗國日本與包括中華民國在內的九同盟國，於停泊於東京灣的美國海軍戰列艦密蘇里號上，簽下「降伏文書」；隔天即九月三日，中華民國政府除宣布放假慶祝抗戰勝利、懸國旗三日，又決議每年九三為「對日抗戰勝利紀念日」。

「終戰詔書」通篇未提及「投降」，不過是當時日本政府或裕仁為求保全最後一絲尊嚴的變通，因為「終戰昭書」願接受的波茲坦宣言，最重要決議即是要求日本必須無條件投降；「降伏文書」寫得更明白：「余等茲宣布：日本大本營與所有日本軍隊及所有在日人管制下的軍隊，無論在任何地點，向盟邦無條件投降。」卻未料，原本意味著苟且偷生的「終戰」，日後竟成為對日本軍國主義懷抱念想者，意圖利用歷史夾縫以及人們逐漸消逝的記憶，企圖扭曲歷史、掩蓋侵略他國、屠殺人民罪行的遮醜「粉底液」。

賴清德如果只是一介平民百姓，這瓶「終戰粉底液」想塗多厚，都是他的自由；如今他既身為中華民國總統，並在中華民國國旗暨國父遺像前宣示就職，就毫無理由捨棄「抗戰勝利」的國家立場、自我作踐，與「終戰昭書」同做「沒有無條件投降、只是終戰」的幻夢。這對抗戰犧牲的千千萬萬華民國軍民，以及被日本軍國主義強徵赴戰場充當砲灰、慰安婦的台灣人民來說，何其殘忍！竟想藉著依附日本軍國主義的「終戰」一詞來求取未來和平，又是何其愚昧！

進一步言，唯有追求史實、還原史實，才能真正記取歷史教訓、求得永世和平。從此以觀，無論是對岸想藉由「抗戰神劇」或是「九三大閱兵」意圖搶奪領導抗戰勝利話語權，或是台日政客避談當年無條件投降以及發動戰爭、侵略他國之罪行，都是「偽歷史」的幫凶。

南韓總統李在明選在朝鮮半島擺脫日本殖民統治的「八一五光復節」，嚴正敦促日本正視歷史；勤於塗抹「終戰粉底液」的賴清德，又豈能不感到汗顏！

