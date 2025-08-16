賴清德終戰日貼文 張競：綠營無人呼應 領導威望恐陷谷底

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統昨日在第二次世界大戰日本投降80周年透過臉書發表感言，引發藍營痛批「只談終戰，不談抗戰」，削弱台灣的自主性。中華戰略學會資深研究員張競解讀，賴總統的貼文發布後，綠營沉默無人呼應、大陸國台辦則輕蔑回應，恐怕顯示賴總統的領導威望已經嚴重崩盤，政治聲望滑落谷底。

張競指出，賴總統的感言刻意避重就輕舉例三叉山救難事件，政治人物刻意迴避歷史全貌，搭配本身政治訴求，選擇性闡述特定事件，不論中外自古皆然。說穿了就是今日的當權者，希望透過曲解昨日的史料，能繼續牢牢掌握明日的權力，這是政治人物無法戒除的權力鴉片煙配方。

張競進一步解讀，只要觀察賴清德發佈貼文後，綠營普遍沉默不語，無人跟進呼應，反而是藍營多方罵聲震天嚴辭批評，就可以證明賴清德的領導威望已經嚴重崩盤，政治聲望滑落谷底。他警告，當領導者被證實缺乏領導力，無法引領風潮陣腳大亂支持鬆動時，其實就是嚴重國家安全危機。

張競強調，假如對岸視賴清德此種走調歷史音符為無物，黨政官媒未發動評論攻勢，國臺辦發言人對此以輕蔑態度回應，更未發動共軍機艦在臺海周邊活動表態，將更加證明賴清德總統的政治股價恐怕已經是跌停板。

張競提醒，政治人物動見觀瞻，說話有人捧是證明有身價，發言有人罵表示仍然有行情，賴清德總統刻意放送歷史變調曲，刻意討好對象如此明顯，若是連日本媒體與政治評論者都對此無感，甚至吝於出聲呼應，恐怕綠營政治派系跳船自救順勢切割的趨勢，將會逐漸攤牌浮出檯面。

