國台辦批：賴喪失民族立場

賴總統在臉書昨天就日本投降八十周年發文「終戰紀念日」等內容，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨晚批評稱，賴清德「完全喪失民族立場，刻意無視中國人民抗日戰爭史實，以偷換概念、混淆是非來歪曲二戰歷史」，指其鼓吹「民主對抗威權」虛假敘事，本質是「以武謀獨」、「倚外謀獨」。

朱鳳蓮表示，八十年前，包括台灣同胞在內的全體中華兒女前赴後繼、戮力同心、浴血奮戰，付出巨大犧牲打敗了日本軍國主義者，用鮮血和生命捍衛國家主權和民族尊嚴，譜寫了抗日戰爭偉大勝利的光輝篇章。她強調「台灣光復，重回祖國懷抱，是包括台灣同胞在內的全民族團結奮鬥的結果，是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分」。

