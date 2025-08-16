管中閔：賴政府想抹掉抗戰歷史記憶

民進黨政府今年刻意淡化抗日戰爭勝利八十周年，台大前校長管中閔昨在北市府開展，他說，政府不做，民間可以做；政府想抹掉的歷史記憶，就由我們來負責傳遞。台北市長蔣萬安強調，八年抗戰是不可抹滅、不可淡化、不容遺忘、不容奪取的歷史事實，也代表著國民政府及國軍最永恆不滅的奮戰精神。

抗戰勝利及台灣光復八十周年紀念圖片展昨在北市府一樓開幕，國民黨主席朱立倫、前參謀總長李喜明、陸軍前司令陳鎮湘等人應邀出席。

管中閔致詞，抗戰勝利讓台灣得以從殖民地中解放出來，在台灣今天面臨各種壓迫的時候，意義特別重要。他說，在紀念抗戰勝利八十周年同時，很遺憾看到今天的執政黨沒有任何緬懷或紀念活動，但是他很高興有許多志同道合的朋友，知道這個重要的歷史記憶不屬於個人，也不屬於個別政黨。

朱立倫指出，台灣光復八十周年，才有今天的自由、民主、和平、繁榮，所以立院一定要通過讓台灣光復節成為國定假日，成為共同的歷史記憶和驕傲，須感念所有先輩的犧牲奉獻，歷史不容遺忘，歷史更不能扭曲，抗戰八年是由蔣中正委員長、由中國國民黨領導，這個歷史事實不容扭曲。

蔣萬安說，什麼叫團結？國軍的軍魂就叫團結；什麼是韌性？黃埔的精神就是韌性，今天中華民國面臨區域衝突，卻心向和平，但也不能忘記和平是用血淚換來的，多少前輩先人用生命付出、負重前行，才有台灣今天的安定繁榮。

