聽新聞
0:00 / 0:00

管中閔：賴政府想抹掉抗戰歷史記憶

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
賴政府刻意淡化抗戰勝利暨台灣光復八十周年，台大前校長管中閔策畫相關展覽，希望國人能夠了解這段歷史，不讓政府抹掉。記者曾吉松／攝影
賴政府刻意淡化抗戰勝利暨台灣光復八十周年，台大前校長管中閔策畫相關展覽，希望國人能夠了解這段歷史，不讓政府抹掉。記者曾吉松／攝影

民進黨政府今年刻意淡化抗日戰爭勝利八十周年，台大前校長管中閔昨在北市府開展，他說，政府不做，民間可以做；政府想抹掉的歷史記憶，就由我們來負責傳遞。台北市長蔣萬安強調，八年抗戰是不可抹滅、不可淡化、不容遺忘、不容奪取的歷史事實，也代表著國民政府及國軍最永恆不滅的奮戰精神。

抗戰勝利及台灣光復八十周年紀念圖片展昨在北市府一樓開幕，國民黨主席朱立倫、前參謀總長李喜明、陸軍前司令陳鎮湘等人應邀出席。

管中閔致詞，抗戰勝利讓台灣得以從殖民地中解放出來，在台灣今天面臨各種壓迫的時候，意義特別重要。他說，在紀念抗戰勝利八十周年同時，很遺憾看到今天的執政黨沒有任何緬懷或紀念活動，但是他很高興有許多志同道合的朋友，知道這個重要的歷史記憶不屬於個人，也不屬於個別政黨。

朱立倫指出，台灣光復八十周年，才有今天的自由、民主、和平、繁榮，所以立院一定要通過讓台灣光復節成為國定假日，成為共同的歷史記憶和驕傲，須感念所有先輩的犧牲奉獻，歷史不容遺忘，歷史更不能扭曲，抗戰八年是由蔣中正委員長、由中國國民黨領導，這個歷史事實不容扭曲。

蔣萬安說，什麼叫團結？國軍的軍魂就叫團結；什麼是韌性？黃埔的精神就是韌性，今天中華民國面臨區域衝突，卻心向和平，但也不能忘記和平是用血淚換來的，多少前輩先人用生命付出、負重前行，才有台灣今天的安定繁榮。

管中閔 朱立倫 蔣萬安 李喜明 抗戰勝利八十周年

延伸閱讀

管中閔批賴清德：不提光復意義 竟以參加侵略者日本的活動為榮

抗戰勝利及台灣光復80年 管中閔：執政黨想抹掉的歷史記憶

賴清德發文談終戰不提抗戰 趙少康：民進黨舔美親日

雙城論壇今年是否舉辦？蔣萬安曝可能性「只有這問題」

相關新聞

國台辦批：賴喪失民族立場

賴總統在臉書昨天就日本投降八十周年發文「終戰紀念日」等內容，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨晚批評稱，賴清德「完全喪失民族立場，...

只提終戰不提抗戰 賴總統挨批媚日

昨天是日本在第二次世界大戰投降八十周年，賴清德總統透過臉書表示，二戰最寶貴的教訓是：團結必勝、侵略必敗，「在終戰紀念日的...

管中閔：賴政府想抹掉抗戰歷史記憶

民進黨政府今年刻意淡化抗日戰爭勝利八十周年，台大前校長管中閔昨在北市府開展，他說，政府不做，民間可以做；政府想抹掉的歷史...

新聞眼／賴總統棄抗戰話語權 削弱台灣主體性

今年是二戰結束也是我國對日抗戰勝利八十周年，但作為中華民國總統的賴清德昨卻只透過臉書發文紀念，全文隻字未提「中華民國」與...

賴總統「終戰」發文惹議 他點出親日史觀讓賴陷「雜質」困境

賴清德總統今天在臉書發文，紀念二戰「終戰」八十周年，但未提及「抗戰」一詞。醫師沈政男說，「終戰」是源自日本天皇發表的「終...

賴清德避談抗戰 馬英九：媚日遺忘國人屈辱、不配當中華民國總統

今天是日本在第二次世界大戰投降80周年，對比大陸大肆舉辦紀念活動搶抗戰話語權，賴清德總統臉書貼文通篇未提抗戰勝利，僅稱「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。