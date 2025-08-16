新聞眼／賴總統棄抗戰話語權 削弱台灣主體性
今年是二戰結束也是我國對日抗戰勝利八十周年，但作為中華民國總統的賴清德昨卻只透過臉書發文紀念，全文隻字未提「中華民國」與「抗戰」，只以「終戰」輕描淡寫這段歷史。在中共積極紀念「抗戰勝利」之際，賴清德自棄抗戰話語權，更抹殺了中華民國軍民浴血奮戰、抵抗侵略的血淚史。
中國大陸將舉辦「九三閱兵」，大陸日前上映一部由小人物角度，記實日本侵略血與淚的電影，名曰「南京照相館」，選在抗戰勝利八十周年上映，這些案例都是陸方搶奪中華民國抗戰話語權與歷史詮釋的作為。
然而，在昨天八月十五日，日本在二戰投降八十周年這個重要歷史節點，賴總統卻只透過臉書發言，不但隻字未提「中華民國」、「抗戰」，更未對在對日抗戰中犧牲的國軍將士表達哀思與慰靈。他僅以「終戰」一詞輕描淡寫地概括這一段歷史，似乎有意避免一切可能與中華民國、抗戰史實相關的表述。
在對抗日本侵略的八年戰爭中，中華民國軍民歷經無數艱苦戰役，從淞滬會戰、台兒莊大捷，到武漢保衛戰、滇緬戰役，無數國軍將士捨生取義，民眾亦堅毅守土，終於撐過侵略者長期壓迫，換得最終的戰勝與國際地位。一九四五年戰爭結束後，中華民國作為戰勝國，成為聯合國創始成員之一，也從國際法上獲得接收台灣的權利與責任。
當賴清德選擇只談「終戰」而不談「抗戰」，當他刻意將「中華民國」自歷史背景中抽離，這是對無數前人犧牲的背叛，對台灣當前主體性的削弱，也讓中國大陸有機會重新「包裝」這段歷史。
台灣正面臨外部壓力與內部撕裂，國家領導人本該凝聚歷史記憶，團結民心，但賴清德卻選擇操作意識形態，淺談民主自由，甚至錯置歷史概念。抗戰的記憶不該被模糊，中華民國的歷史更不該被消音，「中華民國總統賴清德」必須謹記。
