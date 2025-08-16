只提終戰不提抗戰 賴總統挨批媚日

昨天是日本在第二次世界大戰投降八十周年，賴清德總統透過臉書表示，二戰最寶貴的教訓是：團結必勝、侵略必敗，「在終戰紀念日的這一天」，大家更應該省思這段慘痛的歷史。前總統馬英九批評，賴總統只提終戰而不提抗戰，讓人憤怒與失望；國民黨主席朱立倫說，賴總統不提中華民國的抗戰歷史，憑什麼高喊團結台灣？

賴臉書千字文 未提中華民國

相較於今年五月，外交部大動作邀請歐美等十餘國駐台使節，舉辦歐戰勝利八十周年紀念茶會，賴總統、副總統蕭美琴共同出席紀念歐戰；賴總統昨只在臉書發文談二戰勝利八十周年，而逾千字的文章內容，並未提及中華民國、對日抗戰勝利等字眼。

舉三叉山事件 省思二戰勝利

賴總統表示，二戰是歷史的浩劫，只因為少數獨裁者個人的霸權野心、極端意識型態與軍國擴張，就讓橫跨幾大洲的許多國家，都捲入無情的戰火；為了抵抗侵略，犧牲了數以千萬計的寶貴生命。八十年後的今天，在終戰紀念日的這一天，更應該省思這段慘痛的歷史，從中記取教訓。

賴總統分享兩故事省思二戰勝利八十周年。第一，在二戰結束後幾周，一架載著美國、澳洲、荷蘭等盟軍被釋放戰俘的軍機，因颱風墜毀在嘉明湖一帶，全員不幸喪生。當時，前往救援的團隊，成員包括當時的日本憲兵與警察，原住民、以及包含閩南、客家族群在內的台灣人，一同上山搜救，卻因惡劣天氣不幸罹難。這場空難與山難，被稱為「三叉山事件」。

賴總統說，在那個戰爭才結束的時刻，沒有人區分自己和對方是同盟國或軸心國，即便冒著危險，也要搶救受難的陌生人，因為那都是寶貴的生命。

第二件事，賴總統提及這個月初，台灣的駐日代表李逸洋第一次獲邀參加廣島、長崎的和平紀念典禮，與世界各國代表，一起憑弔逝去的生命，祈求未來的和平。

賴總統說，自由民主，是歷史上無數人犧牲生命換來的。「當威權主義再次集結擴張，我們一定要牢記二戰的教訓」，堅定信念、團結一致，讓侵略無法得逞，讓自由民主長存。

馬英九：淡化暴行不配當總統

馬英九表示，賴總統在臉書上只提終戰而不提抗戰，讓人憤怒與失望。對日抗戰勝利對中華民國意義重大，賴總統卻刻意淡化日本當年暴行，為了媚日，忘記國人的屈辱與犧牲，已經不配擔任中華民國總統。

朱立倫說，抗戰的主體是國民黨；勝利果實是國軍將士以血肉之軀換來；台灣光復則是中華民國承接國際承諾與戰後秩序的具體體現。賴總統不提中華民國的抗戰歷史，怎麼帶領國家走向未來？又憑什麼高喊團結台灣？

國民黨前主席洪秀柱說，賴清德配當中華民國總統嗎？忘了抗戰勝利就沒有台灣光復，賴清德是以日本遺民心態當中華民國總統嗎？賴清德怕得罪日本人嗎？還是骨子裡認為日本才是「母國」？

台大前校長管中閔說，賴清德貼文缺乏中華民國主體性，缺乏民族自決性，不具有總統應有的高度和視野，對於當年的侵略戰爭造成的殘酷，沒有認識，沒有反省，完全避談侵略者的責任。

