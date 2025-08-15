聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德避談抗戰 馬英九：媚日遺忘國人屈辱、不配當中華民國總統

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
前總統馬英九。聯合報系資料照
前總統馬英九。聯合報系資料照

今天是日本在第二次世界大戰投降80周年，對比大陸大肆舉辦紀念活動搶抗戰話語權，賴清德總統臉書貼文通篇未提抗戰勝利，僅稱「終戰」。前總統馬英九重話批賴總統，表示為媚日遺忘國人的屈辱與犧牲，不配擔任中華民國總統，難道賴總統忘了向中華民國憲法宣誓就職的義務與責任嗎？

馬英九說，今天是對日抗戰勝利80周年紀念日，很遺憾的是，賴清德總統在臉書上只提終戰而不提抗戰，讓人憤怒與失望。對日抗戰勝利對中華民國意義重大，賴清德總統卻刻意淡化日本當年暴行，為了媚日，忘記國人的屈辱與犧牲，已經不配擔任中華民國總統。

馬英九強調，昨天他才提醒賴政府，不該無視可憐的慰安婦，只為了屈從日本政府的臉色。沒想到今天賴總統直接扭曲歷史，大談歐戰卻避談對日抗戰，刻意美化日本侵華歷史，扭曲、切割歷史記憶，只為了對日本卑躬屈膝，真讓人痛心疾首。

馬英九表示，日本人殘暴侵略中國，無數國人因而犧牲，身為中華民族的一份子，這個承載著鮮血與屈辱的歷史事實，不容抹滅與扭曲，更不容遺忘與淡化。難道賴清德總統忘了他向中華民國憲法宣誓就職的義務與責任嗎？

馬英九指出，凡我中華民族兒女，絕對不能遺忘這段歷史，呼籲賴清德總統，要牢牢記住在對日八年抗戰犧牲的國人，包括在日本殖民統治時期因抗日而犧牲的台灣人。否則，賴總統講再多的台灣價值或台灣意識，都只是一種廉價的政治操作，心中沒有台灣人民。

日本 抗戰 馬英九 賴清德 中華民國憲法

延伸閱讀

賴清德迴避抗戰 謝龍介：討好日本連歷史都不要 還會被尊重？

批賴清德對不起國軍抗戰犧牲 國民黨：否定中華民國 應道歉

賴清德二戰終戰紀念被批媚日 蕭旭岑：愧為中華民國總統

賴清德只提終戰不提抗戰 許宇甄：自我矮化又媚日

相關新聞

國台辦批：賴喪失民族立場

賴總統在臉書昨天就日本投降八十周年發文「終戰紀念日」等內容，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨晚批評稱，賴清德「完全喪失民族立場，...

只提終戰不提抗戰 賴總統挨批媚日

昨天是日本在第二次世界大戰投降八十周年，賴清德總統透過臉書表示，二戰最寶貴的教訓是：團結必勝、侵略必敗，「在終戰紀念日的...

管中閔：賴政府想抹掉抗戰歷史記憶

民進黨政府今年刻意淡化抗日戰爭勝利八十周年，台大前校長管中閔昨在北市府開展，他說，政府不做，民間可以做；政府想抹掉的歷史...

新聞眼／賴總統棄抗戰話語權 削弱台灣主體性

今年是二戰結束也是我國對日抗戰勝利八十周年，但作為中華民國總統的賴清德昨卻只透過臉書發文紀念，全文隻字未提「中華民國」與...

賴總統「終戰」發文惹議 他點出親日史觀讓賴陷「雜質」困境

賴清德總統今天在臉書發文，紀念二戰「終戰」八十周年，但未提及「抗戰」一詞。醫師沈政男說，「終戰」是源自日本天皇發表的「終...

賴清德避談抗戰 馬英九：媚日遺忘國人屈辱、不配當中華民國總統

今天是日本在第二次世界大戰投降80周年，對比大陸大肆舉辦紀念活動搶抗戰話語權，賴清德總統臉書貼文通篇未提抗戰勝利，僅稱「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。