賴清德迴避抗戰挨酸美化日本 謝龍介：尊嚴都不要了還會尊重我們嗎？

今為中華民國抗戰勝利日、二戰終戰日，但賴清德總統於臉書上發文僅提終戰、未提抗戰，內容也被質疑美化日本。國民黨立委謝龍介說，他看完賴清德貼文一頭霧水，賴清德銳意經營對日關係，也有成績，他給予肯定，但若是用否定自己的方式去討好日本，他無法同意。

謝龍介說，80年前的今天，裕仁天皇「玉音放送」終戰詔書，宣布日本接受中、美、英、蘇共同發表的「波茲坦公告」，無條件投降。中華民國犧牲超過3百萬將士，數千萬人民死難，終獲勝利，得以晉升世界五強，收復台灣、澎湖，與東北。

謝龍介指出，80年後的今天，中華民國現任總統賴清德，發文紀念終戰，但我看完卻一頭霧水，通篇文章一次都沒有寫到中華民國，譴責侵略者，卻捨不得寫出日本就是侵略者，是戰敗國，只用「交戰國」含混帶過。

謝龍介表示，賴清德銳意經營對日關係，也有成績，他給予肯定，但若是用否定自己的方式去討好日本，他無法同意。

謝龍介提到，所謂「欲戴其冠，必承其重」，做中華民國的元首，就該莊嚴以對中華民國的歷史，成功與失敗，光榮與落難，而非選擇性地紀念這個，無視那個，只挑自己喜歡的，或是有利的來說。又所謂「人必自重，而後人重」，這種曲意奉承，深怕得罪大哥哥的媚態，「人家看我們連自己的歷史與尊嚴都不要了，還會尊重我們嗎？」

