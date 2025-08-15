聽新聞
賴清德迴避抗戰挨酸美化日本 謝龍介：尊嚴都不要了還會尊重我們嗎？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
今為中華民國抗戰勝利日、二戰終戰日，但賴清德總統於臉書上發文僅提終戰、未提抗戰，內容也被質疑美化日本。聯合報系資料照
今為中華民國抗戰勝利日、二戰終戰日，但賴清德總統於臉書上發文僅提終戰、未提抗戰，內容也被質疑美化日本國民黨立委謝龍介說，他看完賴清德貼文一頭霧水，賴清德銳意經營對日關係，也有成績，他給予肯定，但若是用否定自己的方式去討好日本，他無法同意。

謝龍介說，80年前的今天，裕仁天皇「玉音放送」終戰詔書，宣布日本接受中、美、英、蘇共同發表的「波茲坦公告」，無條件投降。中華民國犧牲超過3百萬將士，數千萬人民死難，終獲勝利，得以晉升世界五強，收復台灣、澎湖，與東北。

謝龍介指出，80年後的今天，中華民國現任總統賴清德，發文紀念終戰，但我看完卻一頭霧水，通篇文章一次都沒有寫到中華民國，譴責侵略者，卻捨不得寫出日本就是侵略者，是戰敗國，只用「交戰國」含混帶過。

謝龍介表示，賴清德銳意經營對日關係，也有成績，他給予肯定，但若是用否定自己的方式去討好日本，他無法同意。

謝龍介提到，所謂「欲戴其冠，必承其重」，做中華民國的元首，就該莊嚴以對中華民國的歷史，成功與失敗，光榮與落難，而非選擇性地紀念這個，無視那個，只挑自己喜歡的，或是有利的來說。又所謂「人必自重，而後人重」，這種曲意奉承，深怕得罪大哥哥的媚態，「人家看我們連自己的歷史與尊嚴都不要了，還會尊重我們嗎？」

延伸閱讀

朱立倫批賴清德：不提中華民國抗戰史 憑什麼喊團結台灣？

批賴清德對不起國軍抗戰犧牲 國民黨：否定中華民國 應道歉

賴清德發文談終戰不提抗戰 趙少康：民進黨舔美親日

賴清德二戰終戰紀念被批媚日 蕭旭岑：愧為中華民國總統

相關新聞

國台辦批：賴喪失民族立場

賴總統在臉書昨天就日本投降八十周年發文「終戰紀念日」等內容，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨晚批評稱，賴清德「完全喪失民族立場，...

只提終戰不提抗戰 賴總統挨批媚日

昨天是日本在第二次世界大戰投降八十周年，賴清德總統透過臉書表示，二戰最寶貴的教訓是：團結必勝、侵略必敗，「在終戰紀念日的...

管中閔：賴政府想抹掉抗戰歷史記憶

民進黨政府今年刻意淡化抗日戰爭勝利八十周年，台大前校長管中閔昨在北市府開展，他說，政府不做，民間可以做；政府想抹掉的歷史...

新聞眼／賴總統棄抗戰話語權 削弱台灣主體性

今年是二戰結束也是我國對日抗戰勝利八十周年，但作為中華民國總統的賴清德昨卻只透過臉書發文紀念，全文隻字未提「中華民國」與...

賴總統「終戰」發文惹議 他點出親日史觀讓賴陷「雜質」困境

賴清德總統今天在臉書發文，紀念二戰「終戰」八十周年，但未提及「抗戰」一詞。醫師沈政男說，「終戰」是源自日本天皇發表的「終...

賴清德避談抗戰 馬英九：媚日遺忘國人屈辱、不配當中華民國總統

今天是日本在第二次世界大戰投降80周年，對比大陸大肆舉辦紀念活動搶抗戰話語權，賴清德總統臉書貼文通篇未提抗戰勝利，僅稱「...

