朱立倫批賴清德：不提中華民國抗戰史 憑什麼喊團結台灣？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
抗戰勝利暨台灣光復80週年圖片展，上午起在台北市政府中庭舉行開幕儀式，展期一個月。國民黨主席朱立倫出席。記者曾吉松／攝影
今年是二戰結束80周年，大陸大肆舉辦紀念活動搶抗戰話語權，但賴清德總統卻以「終戰」二字迴避抗戰勝利。國民黨主席朱立倫今重申，抗戰的主體是國民黨；勝利果實是國軍將士以血肉之軀換來；台灣光復則是中華民國承接國際承諾與戰後秩序的具體體現。賴總統不提中華民國的抗戰歷史，怎麼帶領國家走向未來？又憑什麼高喊團結台灣？

朱立倫在臉書貼文表示，80年前的今天，全體中華兒女歷經八年艱苦卓絕的奮戰，終於在民國34年迎來抗戰的勝利。也正因為這場勝利，才有台灣的光復、才有今日所享有的民主與自由。

朱立倫表示，當年在中國國民黨的領導下，蔣中正委員長帶領全體國軍將士捍衛國土、保衛中華民國，犧牲奉獻、英勇作戰。光是國軍的傷亡人數就高達320萬人，這是人類歷史上最慘烈的戰爭之一。

朱立倫表示，這段歷史，不容扭曲、不容抹滅。抗戰的主體，是國民黨；勝利的果實，是國軍將士以血肉之軀換來的；台灣的光復，是中華民國承接國際承諾與戰後秩序的具體體現。

朱立倫表示，從「開羅宣言」到「波茲坦公告」，歷史明確記載：台灣與澎湖應歸還中華民國。也正因如此，才有了1945年10月25日中山堂的受降典禮，才有了大家今日所熟知的台灣光復節。今年，感謝國民黨與民眾黨委員共同的努力，立法院正式通過恢復「台灣光復節」為國定假日，這是對歷史的尊重，也是對先賢的致敬。

朱立倫表示，這不僅是對過去的緬懷，更是對未來的責任。要讓下一代明白：中華民國今天的民主自由，是先烈們流血奮戰換來的，不是理所當然，更不能被遺忘。這場八年抗戰，320萬國軍將士犧牲奉獻，才換來中華民國的生存與勝利，也才有台灣從殖民統治中重返祖國的歷史轉折。

朱立倫表示，然而令人痛心的是，作為中華民國的總統，賴清德在發文中高談民主與和平，卻隻字未提中華民國的抗戰歷史、320萬國軍的犧牲，也完全抹去國民黨領導抗戰的史實。

朱立倫表示，和平不是口號，民主更不能選擇性遺忘。忘了歷史的人，怎麼帶領國家走向未來？扭曲歷史的人，怎能說要守護民主自由？仍在內部製造仇恨、說要打掉雜質的人，又憑什麼高喊團結台灣？

