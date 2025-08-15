高座少年工見證戰火 戰後推動台日交流

二次大戰終戰80週年，台灣當年是日本殖民地，有許多台籍子弟因各種理由從軍，遠赴南洋等各戰場打仗，或是在部隊從事各種工作，終戰之後，他們組成交流團體，和日方形成了不間斷的聯繫，高座會即是其中一例。

1942年，二戰中後期，日本在太平洋海戰中未取得優勢，更在關鍵的中途島海戰損失4艘航空母艦，也折損大量戰機，日本政府決定快速提升戰機生產量，興建高座海軍工廠打造以「雷電」為主力的快速升空戰鬥機，用以保衛日本本土與皇居。

成績優異少年工 赴日成麻雀部隊

當時台灣總督府以半工半讀、修業完成就能取得工業學校或中學同等學歷資格等條件，吸引台灣少年應募，原欲徵募3萬人，最終經體格檢查、筆試與口試考驗後，共8419人獲取資格，錄取者多是在校成績前3名，可說是一時之選。實習期間，少年工練習揮鐵鎚、斬鐵板等製造技術，再分批被送往位於神奈川縣的日本高座海軍工廠，以及派遣至日本各地的飛機製造廠支援生產。

初期少年工仍有學習一般學科，但戰事趨於激烈後，為趕工製造戰機以及躲避美軍對日本本土的轟炸，後期只能持續加班工作。

直到終戰，這群每天晨起就排隊前往工廠，被稱為「麻雀部隊」的少年工，一共打造128架雷電戰機，占日本總生產量的1/5，讓當時厚木基地的日本海軍第302航空隊，能在東京灣外海迅速起降，迎擊敵機。

南島少年屢遭凍傷 目睹同袍死亡見證戰爭無情

1929年生的前台中市議員何春樹曾是少年工的一員，台灣高座之友會會長、前立委何敏豪是何春樹的侄子。他受訪時轉述，何春樹當時在國民學校是全校學生長，每天負責在朝會發號施令，指揮2000多名學生，後雖因家貧難以升學，遇到少年工招募，在有薪又能獲取學籍的誘因下，決心赴日，返台後也用工資及退職補償金等，償還家庭負債。

何敏豪說，當年爺爺在日本帝國糖廠蓋鐵路，月薪30塊日圓就能養活全家，少年工的月薪是25塊起跳，且若被送去支援民營企業還能另外有加給，因此多數少年工月薪幾乎都有30塊日圓以上，日本海軍還承諾，等戰爭結束後，少年工等同高工畢業，擁有直接考大學的資格，誘因十足。

何春樹的考量可說是當年多數高座少年工的縮影，只是這個選擇的實踐過程並不容易。

8000餘人年紀在13歲至18歲不等，平均年齡僅14.5歲就在戰時遠離家人、飄洋過海，在相比南島台灣寒冷的日本過著集體住宿、吃著大鍋飯的生活。何敏豪轉述，何春樹當年除離鄉時以及痛苦的暈船過程，最難忍受的就是寒風刺骨，在日本高座時常遇到冷冽的落山風以及暴風雪，凍傷與凍瘡可說是少年工的標準傷痕。

天候惡劣加上戰火延燒至日本本土，台灣少年工在日病故、戰歿者逾50人。1945年7月30日，終戰倒數不到一個月，何春樹就曾目睹6名少年工在回廠途中，遭美軍炸彈炸死的憾事。

何敏豪說，當日皇「玉音放送」戰敗，不少少年工都忍不住腳一軟，跪著流淚，也有少年工覺得終於結束一切，可以回到家鄉台灣，「我想我叔叔（何春樹）心情也是不好，兩種感受並存心中」。

少年工之一的陳臣堅也在國史館訪談錄中提及，「我的心情相當複雜，一方面覺得很高興，終於可以回台灣，另一方面則是訝異戰爭怎麼會打輸了？我們不是每天這麼拚命嗎？」

台灣高座之友會 推動台日交流

終戰後的1946年，除自願留日者，少年工陸續返回台灣。不過少年工因幫助日本政府，不易容於當時政治情勢，返台後聯繫多在檯面下，直到解嚴後才成立「台灣高座會台日交流協會」推動台日交流。

「歲月不饒人，少年工現在都是平均95歲以上的長者，也從首次聚會的2000餘人，到今年恐剩下4、5人。」少年工交流因年紀越來越難持續，何敏豪在此情況下，承擔繼續傳遞少年工故事以及台日交流的任務。

何敏豪說，當年是被前駐日大使謝長廷點名成立「高座之友會」並接下會長，他也承襲少年工的台日「羈絆」，以二代身分持續推動台日交流。

80週年台日交流彰顯大會8月2日在台中長榮桂冠酒店席開40餘桌，白髮皤皤、年逾9旬的高座少年工何春樹、東俊賢、廖受章出席，包括台日交流協會代表片山和之也受邀參加，見證那段歷史。

何敏豪認為，台灣人的記憶不能因為政治立場不同，就忘記這塊土地曾經發生的事情，且台日情感特殊，無論台灣少年工、台灣海交會、灣生日本人等，都是彰顯台日羈絆80年來的重要因素，未來交流必定持續進行，第二代會跨出更大的領域推動雙邊民間互動，除過去在疫情期間曾協助捐贈口罩給日本，近日缺米風波，高座之友會日前也配合安倍之友會，協助捐贈蓬萊米，繼續發展台日合作。

