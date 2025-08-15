批賴清德對不起國軍抗戰犧牲 國民黨：否定中華民國 應道歉

今為中華民國抗戰勝利日、二戰終戰日，但賴清德總統於臉書上發文僅提終戰、未提抗戰，內容也被質疑美化日本。國民黨下午表示，二戰的勝利是中華民國與全體國民的榮耀，不容賴清德與民進黨用政治目的抹去。這樣的行為不僅對不起歷史，更對不起國軍與國人同胞，抹煞國軍在保家衛國上的奉獻與犧牲，賴清德應該公開道歉。

國民黨表示，今天是二戰太平洋戰爭結束80周年，這本該是一個讓全體國民共同緬懷歷史、珍惜和平、感謝先烈的日子。然而，賴清德的紀念文中，從頭到尾讚頌「同盟國的勝利」與「民主團結的可貴」，卻刻意忽略了一個最關鍵的事實，在二戰中，帶領台灣人民走出殖民時代、參與反法西斯戰爭勝利的，正是中華民國。

國民黨批，賴總統全文隻字未提「中華民國」，難道這是台獨金孫一貫的政治算計？二戰太平洋戰場的勝利，是在蔣中正領導下，中華民國作為四大同盟國之一，與美、英、蘇並肩作戰的成果。從抗日八年到戰後重建，中華民國不僅是戰勝國，更在國際場合簽下「聯合國憲章」。

國民黨指出，賴清德口口聲聲要「團結對抗侵略」，卻在歷史回顧中刪掉中華民國，等同否定了中華民國與憲法的正當性。諷刺的是，賴清德前陣子還信誓旦旦展開「團結十講」，要讓全國人民了解他對團結的宏大願景，結果只講到第四講就喊卡。因為真正的團結，不能迴避歷史，更不能刪去中華民國的存在。

國民黨強調，團結的重點就是要面對現實，不能迴避兩岸關係、經濟困境與社會撕裂，更不能假裝用漂亮詞句，就能掩蓋國內的分裂與不安。二戰的勝利，是中華民國與全體國民的榮耀，不容賴清德與民進黨用政治目的抹去。這樣的行為，不只是對不起歷史，更對不起國軍與國人同胞，抹煞了國軍在保家衛國上的奉獻與犧牲。賴清德應該公開道歉。

商品推薦