重批賴清德 洪秀柱：把日本當母國 配當中華民國總統嗎？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨前主席洪秀柱。圖／聯合報系資料照片
國民黨前主席洪秀柱。圖／聯合報系資料照片

今為二戰終戰日和中華民國抗戰勝利日，但賴清德總統於臉書上只提終戰而不提抗戰，被質疑有美化日本之嫌。國民黨前主席洪秀柱說，賴清德配做中華民國總統嗎？有抗戰勝利才有今天談民主自由的資格，賴清德怕得罪日本人嗎？還是骨子裡認為日本才是「母國」，對被殖民統治仍不捨？

針對賴清德說法，洪秀柱表示，「賴清德，你配做中華民國總統嗎？忘了抗戰勝利就沒有台灣光復，賴清德是以日本遺民心態當中華民國總統嗎？」

洪秀柱指出，賴清德在重要場合只提遠在萬公里以外的歐戰勝利，卻避而不談抗戰勝利，這是什麼意思？他忘了八年抗戰的勝利，才有台灣光復，「才有今天我們在這裡談民主與自由的資格。這不是歷史細節，而是民族根脈。」

洪秀柱質疑，賴清德怕得罪日本人嗎？還是骨子裡認為日本才是「母國」，對被殖民統治仍留戀不捨？這種心態，不就是標準的台獨思維嗎？台獨的邏輯，就是切斷民族記憶，把自己的根砍斷。

洪秀柱強調，「我必須直問，以這樣的日本遺民心態，賴清德配不配擔任中華民國總統？不敢面對抗戰史實、不敢承認台灣光復的歷史，這樣的人，怎麼可能守得住國家尊嚴？」

國台辦批：賴喪失民族立場

賴總統在臉書昨天就日本投降八十周年發文「終戰紀念日」等內容，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨晚批評稱，賴清德「完全喪失民族立場，...

只提終戰不提抗戰 賴總統挨批媚日

昨天是日本在第二次世界大戰投降八十周年，賴清德總統透過臉書表示，二戰最寶貴的教訓是：團結必勝、侵略必敗，「在終戰紀念日的...

管中閔：賴政府想抹掉抗戰歷史記憶

民進黨政府今年刻意淡化抗日戰爭勝利八十周年，台大前校長管中閔昨在北市府開展，他說，政府不做，民間可以做；政府想抹掉的歷史...

新聞眼／賴總統棄抗戰話語權 削弱台灣主體性

今年是二戰結束也是我國對日抗戰勝利八十周年，但作為中華民國總統的賴清德昨卻只透過臉書發文紀念，全文隻字未提「中華民國」與...

賴總統「終戰」發文惹議 他點出親日史觀讓賴陷「雜質」困境

賴清德總統今天在臉書發文，紀念二戰「終戰」八十周年，但未提及「抗戰」一詞。醫師沈政男說，「終戰」是源自日本天皇發表的「終...

賴清德避談抗戰 馬英九：媚日遺忘國人屈辱、不配當中華民國總統

今天是日本在第二次世界大戰投降80周年，對比大陸大肆舉辦紀念活動搶抗戰話語權，賴清德總統臉書貼文通篇未提抗戰勝利，僅稱「...

